Afrique: La CAF devrait officialiser aujourd'hui le report de la CAN

Du pain sur la planche attend les membres du comité exécutif de l'instance continentale

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football tiendra aujourd'hui à partir de 11 heures une réunion par visioconférence où il sera question d'apporter des réponses à de nombreux points ayant surtout trait à la suspension des compétitions organisées sous l'égide de l'instance continentale.

D'ailleurs, s'il y a un axe qui focalisera bien l'attention plus que d'autres, c'est bel et bien celui de la Coupe d'Afrique des nations dont les phases finales sont prévues en principe entre le 9 janvier et le 6 février prochains.

Une CAN dont tous les indicateurs annoncent qu'elle devrait être décalée. Une option qui s'est précisée après le dernier Conseil de la FIFA qui avait décidé l'annulation des dates FIFA programmées au mois de septembre prochain, et ce pour les Confédérations africaine (CAF), asiatique (AFC) et celle d'Amérique centrale et latine, contrairement à l'Europe (UEFA) et l'Amérique du Sud (Conmebol) où la compétition intersélections a été maintenue.

Avec la suspension des dates FIFA de septembre, il devient quasi impossible de boucler les éliminatoires de la CAN 2021 à temps, sachant que seulement deux journées ont été disputées et qu'il reste encore quatre à jouer.Et ce sera difficile d'insérer quatre matches dans les fenêtres d'octobre et de novembre 2020 qui risqueraient elles aussi d'être annulées tant que la pandémie du nouveau coronavirus n'est pas jugulée.

Une situation qui corrobore la déclaration faite il y a quelques jours par le secrétaire général de la Confédération africaine de football, le Marocain Abdelmounaim Bah, qui avait évoqué la possibilité de reporter la CAN 2021 jusqu'en janvier-février 2022, arguant que «jouer en juin/juillet au Cameroun c'est difficile à cause des conditions climatiques. En plus, en juin/juillet 2021, il y a déjà beaucoup de compétitions avec l'Euro et la Copa America. Donc, la période la plus propice en cas de report de la CAN serait janvier 2022».

Dans la course pour la CAN camerounaise, le Onze national figure dans le groupe E aux côtés des sélections de Mauritanie, de Centrafrique et du Burundi. L'EN avait mal entamé sa campagne de qualification, se faisant accrocher à domicile, et contre toute attente, par l'équipe de Mauritanie (0-0), avant de se ressaisir en s'imposant en déplacement sur le Burundi par 3 à 0.

Comme précité, d'autres points seront débattus au cours de cette réunion du Comité exécutif à commencer par les compétitions interclubs.Si les demi-finales de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération auront lieu au mois de septembre prochain, les dates des finales respectives de ces deux épreuves n'ont pas encore été fixées, contrairement aux lieux prévus à Douala pour la C1 et à Rabat pour la C2.

A noter que les demi-finales de la Ligue des champions offrent deux confrontations maroco-égyptiennes, avec comme première affiche WAC-Al Ahly et comme deuxième Raja-Zamalek. Tandis qu'en Coupe de la Confédération,ce tour sera marquépar le choc cent pour cent marocain entre le Hassania d'Agadir et la Renaissance de Berkane, au moment où le second match opposera la formation égyptienne de Pyramids à son homologue guinéenne de Horoya Conakry.

Outre les C1 et C2, les membres du comité exécutif auront à examiner l'ajournement de l'AGO 2020 de la CAF, la tenue de l'assemblée élective en 2021, le sort du CHAN 2020 suspendu, les tournois zonaux qualificatifs aux CAN U-17 (Maroc 2021) et U-20 (Mauritanie 2021), la CAN de beach soccer 2020 et la représentation de la CAF à la prochaine Coupe du monde de beach soccer, sans omettre l'éventualité concernant le report des éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar.

A signaler en dernier lieu que ce Com Ex sera suivi sur le champ par une conférence de presse virtuelle avec le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, lit-on sur le site cafonline.com.