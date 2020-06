Tunisie: Hausse des températures au cours des trois prochains jours

Tunis — Le mercure va grimper à partir de demain, mercredi 1er juillet 2020, dans la plupart des région, avec l'apparition d'un vent de sirocco, annonce mardi, l'Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures vont dépasser les moyennes saisonnières pour le mois de juillet, de 2 à 6 degrés et les maximales varieront entre 32 et 37 degrés dans les régions côtières Est et de 39 à 45 degrés dans le reste des régions. Elles atteindront le 2 juillet, 46 degrés à Tozeur, 45 degrés à Kairouan et 44 degrés à Sidi Bouzid, Gafsa et Kébili.

Les températures persisteront élevées jeudi et vendredi, 2 et 3 juillet, dans les régions intérieures et le sud. Elles baisseront ensuite, progressivement, dans la plupart des régions, à partir de samedi 4 juillet.