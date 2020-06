Cote d'Ivoire: Fonds de soutien COVID-19 - L'Agence CI PME à la rencontre de la FENITOURCI de Grand-Bassam et Jacqueville

L'Agence Côte d'Ivoire PME qui assure le Secrétariat Exécutif du Fonds de Soutien aux PME (FSPME Covid-19), dans le cadre de la mise en œuvre du plan de riposte économique de l'État face à la crise liée à la Covid-19, a pris part aux rencontres d'échanges initiées par la Fédération Nationale de l'Industrie du Tourisme de Côte d'Ivoire (FENITOURCI).

Ces tribunes d'échanges ont été l'occasion pour l'Agence de sensibiliser les participants sur les conditions d'obtention du Fonds de Soutien aux PME (FSPME Covid-19).

Le 20 juin 2020, les deux structures se sont ainsi retrouvées à Jacqueville à l'effet d'une meilleure appropriation par les membres de la FENITOURCI du Fonds de soutien aux PME (FSPME Covid-19).

Il faut signaler que la première rencontre de ce genre s'est déroulée avec les opérateurs de Grand-Bassam, le mercredi 10 juin 2020.

À Grand-Bassam, les principales préoccupations des participants ont porté sur :

La difficulté à rassembler les documents demandés ;

La difficulté à soumissionner sur la plateforme ;

La non-prise en compte des entreprises créées en 2019 avec de gros investissements et dont les activités n'ont pu démarrer en raison de la pandémie ;

La non-prise en compte des entreprises créées il y a 18 mois avec un seul exercice au lieu de deux, comme la loi les y autorise.

Ce sont 150 TPE et PME à Grand Bassam et environ 50 TPE et PME à Jacqueville, toutes membres de la FENITOURCI, conformément au respect des mesures barrières en vigueur, qui ont pris part à ces réunions.

Le coordonnateur de la FENITOURCI, M. Ange GBEHI a rappelé l'impact de la Covid-19 sur leurs activités et l'ensemble des démarches mises en œuvre par la fédération suite à la crise sanitaire de la pandémie à Coronavirus à l'endroit de ses membres dont la mise en place d'un Comité de crise.

C'est le lieu de noter que l'Agence CI PME, suivant sa politique d'accompagnement des PME, a mis en place un service de conseil-assistance destiné aux PME à travers le Guichet des Services aux PME et Groupements de PME.

Ce Guichet est un portail dont la mission est d'orienter et d'assister les PME vers des services adaptés à leurs besoins.

M. Anderson N'DA, Chef de la Division Guichet des Services aux PME et Groupements de PME et M. Bamba TIEMOKO, Chef de la Division Climat des Affaires et Entrepreneuriat ont au titre de l'Agence CI PME, présenté le FSPME Covid-19.

Ils ont notamment mis l'accent sur la classification des PME, la dotation financière du fonds, les différents guichets et le mode de soumission via la plateforme et ont insisté sur les différents documents demandés.

Afin de faciliter la constitution des dossiers, ils ont recommandé aux participants de se rapprocher de leur faîtière assurant le rôle de point focal auprès de l'Agence CI PME.

Des échanges ont suivi les différentes présentations pour permettre aux participants d'exposer leurs préoccupations et se sont poursuivis par la visite de certains établissements touristiques de la ville pour permettre à l'Agence CI PME de se rendre compte des potentialités de la ville de Jacqueville en compagnie de Mme la Directrice Régionale du Tourisme.

Les derniers échanges avec le Délégué Régional de la FENITOURCI ont permis d'annoncer de prochaines rencontres pour Dabou et Grand-Lahou.

A l'issue de la rencontre, M. Diomandé Mamadou, Président de la FENITOURCI a déclaré : « Nous remercions le gouvernement ivoirien d'avoir opérationnalisé pour les PME une structure comme l'Agence CI PME qui est d'un appui considérable pour les PME surtout en cette période sensible que nous traversons. »

Dans le cadre de la crise liée à la Covid-19, la mise en œuvre du plan de soutien à l'économie annoncé par Son Excellence le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly prend en compte le renforcement du soutien aux PME à travers le Fonds de Soutien aux PME (FSPME Covid-19) doté d'une enveloppe de 150 milliards de F CFA en vue d'atténuer l'impact de la crise sur les acteurs économiques et de préparer une reprise rapide des activités à la fin de la pandémie.

L'Agence assure ainsi, depuis le mois de Mai 2020, le Secrétariat Exécutif du Fonds de Soutien aux PME (FSPME Covid-19, www.fspme.agencecipme.ci) dans le cadre du Programme de Riposte économique du Gouvernement ivoirien face à la crise à la Covid-19.