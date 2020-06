Angola: Le MPLA donne priorité à l'économie en temps de COVID-19

Luanda — Le Président du MPLA, João Lourenço, a déclaré mardi à Luanda que malgré le contexte actuel de la pandémie du Covid-19, l'économie angolaise continue d'être une priorité pour le gouvernement dirigé par son parti.

S'exprimant lors de la deuxième réunion ordinaire du Bureau politique du MPLA, le Président de la République d'Angola a également indiqué qu'il était nécessaire d'augmenter la production locale de biens et services, les exportations et, par conséquent, l'offre d'emplois.

"Cela a toujours été et continue d'être la priorité de l'Exécutif, malgré les contraintes qui existent avec la grande dette publique, suite aux lignes de financement dont le pays a bénéficié, dans un passé récent, pour la récupération de ses infrastructures", a-t-il souligné.

Il a affirmé que, malgré la faible capacité de générer des devises, beaucoup a été fait pour créer un environnement plus favorable à l'investissement privé, qui comprend, entre autres mesures, la lutte contre l'impunité et la corruption, dont les actions doivent avoir lieu en parallèle. Lutte contre la corruption Le leader du MPLA a souligné qu'en termes de lutte contre la corruption, bien que cela semble peu, en deux ans, beaucoup plus a été fait que jamais dans 43 des 45 années d'indépendance nationale.

"La lutte contre la corruption est passée du simple discours des politiciens à quelque chose de concret visible aux yeux du citoyen, qui est devenu une partie de la solution avec des dénonciations de faits qui, une fois prouvées, peuvent conduire à la condamnation de leurs auteurs", a-t-il expliqué.

João Lourenço a observé que le parti qui soutient le gouvernement, le ministère public et les tribunaux du pays ont commencé à traiter un type de crime qui, bien que n'étant pas nouveau, ne les a tout simplement pas atteints ", comme si au fil des années ils n'avaient pas été commis ".

Il a indiqué que, malgré tout le dur travail accompli jusqu'à présent, « il y a encore ceux, par naïveté ou mauvaise foi, qui considèrent qu'un phénomène ancré au fil des ans dans notre société, en un peu plus de deux ans, devrait certainement être résolu avec des résultats plus visibles".

Selon le chef du parti, certains considèrent que les bons résultats ne concernent que le plus grand ou le plus petit nombre de personnes répertoriées, détenues ou condamnées, ou même que l'État aurait déjà dû récupérer tous les avoirs.

"Ce qui n'est nullement réaliste, car l'argent a créé chez certains l'illusion et le faux sentiment d'impunité, ne rendant pas volontairement les avoirs qui appartiennent au peuple angolais et à l'Etat", a-t-il dit, soulignant que il n'y a pas d'autre choix que d'atteindre cet objectif par des moyens juridiques, y compris la coopération judiciaire internationale. Selon João Lourenço, il y a des voix qui soutiennent que la lutte contre la corruption est mal gérée ", que la meilleure solution serait d'organiser un débat au sein du MPLA pour résoudre le problème entre nous, comme il est dit dans l'argot "etu mu dietu" (entre nous), avec une tape dans le dos ".

Il a précisé que la lutte contre la corruption n'est pas seulement un problème du MPLA, mais aussi des Angolais, de la société angolaise dans son ensemble, ajoutant qu '"aucune force politique ne peut revendiquer le droit de la monopoliser, sous peine d'être comprise comme une tentative blanchiment de ses auteurs ". Selon lui, le débat sur les grands enjeux nationaux est toujours le bienvenu, tant qu'il ne se limite pas à un seul parti politique et que, dans le cas de la lutte contre la corruption, il n'amène pas le pouvoir politique à s'immiscer dans la Justice, en mettant cause l'indépendance des tribunaux

"Après les acquis obtenus par le pays en termes de réputation, il est interdit au MPLA de transmettre des messages erronés et décourageants à la société, aux tribunaux, aux investisseurs et à la communauté internationale", a déclaré João Lourenço, qui a souligné l'existence d'une plus grande ouverture démocratique dans le pays, liberté d'expression et de presse et indépendance des organes de justice.