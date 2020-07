Afrique Centrale: Cameroun - Guinée équatoriale - Convergence de vues sur la frontière commune

Au nom du président de la République, le ministre d'Etat, SGPR, Ferdinand Ngoh Ngoh a reçu hier, une délégation de ce pays conduite par son ministre de la Défense nationale, Leandro Bekale Nkogo.

«Je me sens entièrement à l'aise depuis mon arrivée au Cameroun, et comme toujours, je puis vous dire que je me sens comme chez moi ». C'est un chef de délégation équato-guinéenne visiblement satisfait qui a quitté le Palais de l'Unité hier à l'issue de l'audience que lui a accordée, au nom du président de la République, le ministre d'Etat, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh. Leandro Bekale Nkogo, ministre de la Défense nationale, à la tête d'une importante délégation de cinq personnalités, n'a du reste pas fait mystère de l'objet de sa visite au Palais de l'Unité en particulier, et au Cameroun où il séjourne depuis dimanche dernier : « Notre mission ici au Cameroun consiste à œuvrer à la mise en place d'un cadre visant à renforcer la coopération et la collaboration entre l'armée de Guinée équatoriale et celle du Cameroun », a-t- il souligné face à la presse à l'issue de l'entretien.

Leandro Bekale Nkogo a par ailleurs émis le vœu d'une consolidation de l'entente entre les forces de défense des deux pays pour faire face aux défis communs qui les interpellent. Au rang de ceux-ci, le chef de la délégation équato-guinéenne a évoqué la lutte contre la piraterie maritime et les exactions que connaissent les populations des deux pays de part et d'autre de leur frontière commune.

Le ministre de la Défense nationale de Guinée équatoriale est à Yaoundé depuis dimanche dernier pour prendre part à une concertation, avec son homologue camerounais, Joseph Beti Assomo, sur les modalités de collaboration et d'actions sécuritaires communes à la frontière entre les deux pays. Cette rencontre a été décidée par les présidents Paul Biya du Cameroun et Teodoro Obiang Nguema Mbasogo de Guinée équatoriale. Assistaient à la rencontre d'hier au Palais de l'Unité, aux côtés du ministre d'Etat, secrétaire général de la présidence de la République, le ministre, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Mohamadou Moustapha, le ministre délégué à la présidence, chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella et le ministre de l'Administration territoriale, Atanga Nji Paul.