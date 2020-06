Algérie: Enseignement - Généralisation graduelle de la tablette électronique

Tindouf — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a indiqué, mardi depuis Tindouf, que le Gouvernement œuvrait à la généralisation graduelle de la tablette électronique au niveau des écoles et des lycées, en vue de réduire l'utilisation des manuels et d'alléger le cartable.

Lors de sa visite de travail dans la wilaya de Tindouf où il a inspecté le projet de réalisation d'un lycée sis entre les cités «Wifak » et «Wiam » au chef-lieu de la wilaya, M. Djerad a fait savoir que le Gouvernement visait "la généralisation de la tablette électronique à travers tout le territoire national, afin de réduire l'utilisation des manuels et d'alléger le poids du cartable, d'autant que les élèves maîtrisent désormais les TIC".

Par la même occasion, M. Djerad a mis en avant le rôle important du secteur de l'éducation, le qualifiant de «vital», en ce sens qu'il assure la formation de l'élite qui mènera le pays à bon port, outre son rôle dans la formation des futurs femmes et hommes qui «seront appelés à préserver l'identité nationale et à œuvrer à se frayer une place dans le monde, à travers les connaissances morale, historique et civilisationnelle".

A cette occasion, les responsables du secteur ont présenté, sur le site, au Premier ministre un exposé sur les projets relevant du secteur de l'Education au niveau de la wilaya dont la réception de 19 projets au début de la prochaine rentrée scolaire.

Le taux d'avancement des travaux de ce lycée s'élève à 90% avec la consécration d'un montant de plus de 359 millions DA.D'une superficie de 2,50 hectares dont 6.600 m2 bâtis, le projet comprend un pavillon pédagogique, une cantine de 200 repas, une salle de sport couverte et cinq logements de fonctions, selon la fiche technique du projet.

A cet effet, le Premier ministre a donné des instructions quant l'impératif respect des normes de qualité dans la réalisation des travaux et l'aménagement d'espaces pour le sport et la lecture.

M.Djerad poursuivra sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Tindouf par l'inspection de plusieurs projets de développement relevant de plusieurs secteurs.

Il est accompagné d'une délégation ministérielle composée des ministres de de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beljoud, de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdane, de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout et des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi.