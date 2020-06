Algérie: Covid19 - Plus de 2 mds Da pour rembourser des entreprises du bâtiment au titre des congés exceptionnels

Alger — La Caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (Cacobatph) a remboursé plus de 1.000 entreprises des secteurs du BTPH affiliées à la Caisse, dans le cadre des congés exceptionnels générés par la pandémie du coronavirus, pour un montant global de plus 2,74 milliards dinars, a-t-on appris mardi de cette caisse.

"Au total, 1.049 entreprises publiques et privées des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, ont été remboursées par la Cacobatph, au titre des congés exceptionnels au profit de 113.458 travailleurs, soit 2 % du total des entreprises du BTPH affiliées à la caisse, et ce pour un montant global de 2,74 milliards de dinars, a indiqué le directeur général de la Cacobatph, Abdelmadjid Chekakri, dans une déclaration à l'APS.

Le même responsable a expliqué que la Caisse a lancé à titre "exceptionnel" le remboursement des congés payés anticipés de l'exercice 2019/2020, au profit des travailleurs de ces entreprises, dont la période de référence s'étale du 1er Juillet 2019 jusqu'au 29 février 2020, correspondant à huit (08) mois de cotisations versées par l'employeur à la Cacobatph.

Il a ajouté que l'opération de réception des demandes a été lancée durant la période allant du 17 avril à 17 mai de l'année en cours.

Toutefois, M. Chekakri a fait savoir que "la plupart des entreprises affiliées à la caisse ont préféré attendre la période des congés à partir du 1 juillet, pour en faire bénéficier directement leurs salariés", a-t-il dit.

Il a rappelé que la Cacobatph qui est une des caisses de la sécurité sociale, compte 57.531 entreprises des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique activent et affiliées, qui regroupent un total de plus d'1 million de travailleurs déclarés à la caisse.

Dans ce contexte, le travailleur de ce secteur, et après avoir exercé 12 mois de travail cumulés, bénéficie d'un congé à partir du 1er juillet de chaque année.

L'entreprise du secteur du BTPH cotise à longueur d'année à la Caisse pour le travailleur salarié déclaré, le cumul de ces cotisations permet à ce travailleur de bénéficier d'un congé calculé sur la durée du travail exercée par le salarié.