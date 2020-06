Algérie: Foot féminin - Les représentants des clubs des divisions nationale et régionale reçus par la FAF

Alger — Les représentants de neuf clubs de football féminin, relevant des divisions Nationale et Régionale ont été reçus lundi par le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, auquel ils ont fait part de leurs doléances, et proposé des solutions pour relancer la discipline.

"Cette réunion a duré près de deux heures et demie. Les représentants des clubs ont fait part de leurs doléances et proposé des solutions pour relancer le football féminin. Ils n'ont pas manqué de remercier le président Zetchi de leur avoir permis de s'exprimer librement, et ce, quelques jours seulement après lui avoir formulé cette demande d'audience" a indiqué la FAF dans un communiqué, publié mardi sur son site officiel.

Le président Zetchi et les membres du Bureau Fédéral ont attentivement écouté les représentants des clubs féminin et pris acte de leurs revendications, en leur expliquant "qu'une nouvelle stratégie est en cours de préparation à la Fédération", à travers un travail réalisé par la présidente de la Commission du football féminin, Radia Fertoul, le Directeur technique national Ameur Chafik et le chef du département du football féminin Madjid Taleb.

Selon la même source, "ce travail sera complété par les propositions des représentants des clubs et soumis à l'approbation du Bureau Fédéral", lors de sa prochaine réunion statutaire, prévue au mois de juillet.