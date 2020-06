Algérie: COVID-19 - Durcissement du dispositif préventif, plus grande implication des collectivités locales

Alger — Le durcissement du dispositif préventif et de lutte contre le Coronavirus ainsi qu'une implication renforcée des collectivités locales dans la gestion de cette pandémie sont les décisions phares adoptées, lundi, par le Gouvernement après accord du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Ainsi, et face à la progression des cas de contaminations à la Covid-19 relevée par le Comité scientifique en charge du suivi de cette urgence sanitaire, le Gouvernement a opté pour le durcissement des mesures préventives précédemment mises en place afin de stopper la chaîne de transmission du virus.

Conséquemment au relâchement constaté ces derniers jours au sein de la population, le président Tebboune a ainsi instruit, dimanche lors du Conseil des ministres, le Premier ministre afin de "durcir les sanctions à l'encontre de tous les contrevenants, individuellement ou collectivement", aux mesures de prévention.

Entre autres mesures préconisées par le Gouvernement, figurent l'interdiction formelle de tout type de rassemblement et de regroupement familial, la verbalisation systématique de tout contrevenant à la mesure du port obligatoire du masque et le respect des horaires de confinement, la réinstauration de l'obligation du port obligatoire du masque dans les véhicules particuliers ainsi que le renforcement de la surveillance épidémiologique par la conduite d'enquêtes approfondies.

Il a été également ordonné la constitution de "stock stratégique" de tests de prélèvement et de diagnostic PCR pour les semaines à venir, l'extension du réseau de laboratoires d'analyse, y compris par le recours au secteur privé, ainsi que la multiplication des campagnes de désinfection des espaces et lieux publics à travers toutes les wilayas.

De plus, il est, à nouveau, exigé des commerçants le respect des protocoles de prévention sanitaire, notamment l'obligation du port de masque et la distanciation physique pour toute personne qui accède à l'espace commercial.

La mise en oeuvre de cette approche, encore plus restrictive, s'appuiera, désormais, davantage sur les collectivités territoriales et l'implication des responsables locaux. Ces derniers sont appelés à participer au "processus d'évaluation et de prise de décision", s'agissant de confinement ou de suspension temporaire d'activités ne respectant pas les protocoles sanitaires.

Covid-19 : reconduction du confinement partiel dans 29 wilayas, durcissement des mesures de protection

Néanmoins, il est d'ores et déjà décidé la suspension, pour une durée de 15 jours, des marchés et souks hebdomadaires, des marchés à bestiaux ainsi que des centres commerciaux et autres lieux de concentration de commerces et ce, dans les wilayas connaissant "une circulation active" du virus.

Par ailleurs, les services du ministère du Commerce sont "dans l'obligation de procéder à des actions de contrôle au niveau de certains commerces de quartiers et de marchés, accompagnés de la force publique, pour la fermeture immédiate du commerce, le retrait du registre de commerce ainsi qu'une sanction pécuniaire et dissuader tout comportement contraire aux lois et règlements en vigueur".

Cette batterie de dispositions, qui priorise la préservation de la santé des citoyens, s'ajoute ainsi à la mesure de reconduction, jusqu'au 13 juillet 2020, du dispositif de la levée du confinement à domicile pour 19 wilayas et l'instauration d'un confinement à domicile de 20h00 au lendemain 05h00 pour 29 autres wilayas.