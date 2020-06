Afrique: Confédération africaine de football - La CAN et le Chan repoussés d'une année

C'est désormais officiel. La Confédération africaine de football (CAF) a modifié le 30 juin, les dates des phases finales de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) et du Championnat d'Afrique des nations (Chan).

La CAN initialement prévue en janvier 2021 au Cameroun, est repoussée d'une année. La 33e édition de la CAN va finalement se disputer entre janvier -février 2022 à cause de la pandémie du Coronavirus ayant occasionné les problèmes logistiques et de clalendrier. La décision a été annoncée au cours de la réunion du comité exécutif de la CAF qui s'est tenue le 30 juin en visioconférence.

Le mois de janvier 2021 qui était au départ retenu pour la CAN, va désormais servir à l'organisation de la 6e édition du Chan, le championnat réservé aux joueurs évoluant dans leurs championnats respectifs. Contrairement à ces deux compétitions, la CAN féminine prévue cette année, a été annulée. Aucun pays ne s'était porté candidat depuis que le Congo avait renoncé à l'organisation en 2019. Cette CAN des dames sera remplacée par la création de la Ligue féminine des champions.