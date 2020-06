Congo-Brazzaville: Coronavirus - Le Lion's club fait don au personnel de santé

Constitué de matériel médical destiné au personnel de l'hôpital général Adolphe-Sicé, le don a été remis le 29 juin par Paulin Kali-Tchiyembi, président de la région 26-district 403 B1 du Lion's club international, à Alexandre Honoré Paka, préfet de la ville océane, président de la coordination du comité départemental de la lutte contre la pandémie.

Ce don est une subvention de la Fondation Lion's club international sollicité par les lions clubs du district 403 B1-région 26 en vue de répondre à l'appel à la solidarité du président de la République. La cérémonie de remise du lot de matériel s'est déroulée en présence d'Aubierge Victoire Kimpamboudi Matondo, directrice départementale de la Santé de Pointe-Noire, de Jean-Raoul Chocolat, directeur général de l'hôpital général Adolphe-Sicé, ainsi que des membres des Lion's clubs.

Le don reçu par Alexandre Honoré Paka est composé de six cent treize masques chirurgicaux, cent vingt-cinq masques divers de protection, cinq cents gants de chirurgie, cinquante gants latex de sang, cinquante gels hydro-alcooliques, deux cent neuf blouses stériles et six thermoflashs destinés au personnel de la cellule de lutte contre le coronavirus en général et à ceux de l'hôpital général Adolphe Sicé en particulier. Remerciant les lions pour ce geste du cœur, Alexandre honoré Paka a encore appelé au respect des gestes barrières. Cette action n'est pas la première du Lion's club dans la ville. Comme l'a signalé Paulin Kali-Tchiyembi, depuis la survenue de la pandémie de covid-19, les Lion's du monde en général et ceux de la région 26 en particulier s'investissent à travers des campagnes d'information et des dons en nature pour soutenir les pouvoirs publics dans leurs efforts visant à freiner la course de ce virus, a-t-il poursuivi.

En effet, Le 26 avril dernier par exemple, pour lutter contre cette pandémie et soutenir les personnes vulnérables, les Lion's clubs du district 403 B1- région 26 ont fait un don de cinq tonnes de vivres (cent sacs de riz, cent cartons de lait en poudre, cent cartons d'huile et vingt cartons de sardines), des masques de protection ainsi que des gants à Caritas qui s'est chargé de les distribuer aux démunis des différents quartiers de Pointe-Noire. La cérémonie de remise dudit don qui avait été réceptionné par l'abbé Alain Loemba-Makosso, vicaire général du diocèse de Pointe-Noire, a eu lieu au centre polio, situé dans l'arrondissement 2 Mvou-Mvou, en présence de l'abbé Luc Paoty, directeur diocésain de Caritas. «Ce faisant, nous demeurons fidèles à notre idéal qui est celui de servir, sans contrepartie, les plus démunis de notre collectivité car le Lion's est toujours habité par le sentiment qu'il ne va pas suffisamment loin tant qu'il ne fait pas quelque chose pour autrui selon la belle leçon humanitaire qui nous été léguée par Melvin Jones, le père fondateur du lionnisme», a souligné Paulin Kali Tchiyembi.