Congo-Brazzaville: Musique - Serge Bakoué chante Stop COVID 19

Disponible sur support dvd et sur les plates-formes de téléchargement en ligne, le maxi single de Serge Bakoué "Stop covid 19 " exhorte la population à la prudence en observant les gestes barrières.

"Stop Covid 19" est une chanson moralisatrice qui demande aux gens de respecter les mesures barrières, seules conditions pour éviter d'être contaminé au coronavirus, la maladie qui fait des ravages dans le monde entier. À travers ce morceau, Serge Bakoué apporte sa pierre dans la lutte contre la covid 19. Au-delà, des conseils et des messages de conscientisation apportés, Serge Bakoué voudrait s'associer dans la lutte contre la pandémie et se dit prêt et disposé à accompagner par la chanson toute action des autorités locales et nationales ainsi que celles des organismes internationaux dans ce sens. Humaniste et partisan d'un monde juste, Serge Bakoué a chanté aussi la paix dans le monde il y a quatre ans, invitant la population à plus d'humanisme.

Originaire du Congo- Brazzaville, l'artiste a été initié en musique dans les années 1990 aux répétitions du Groupe de Rapha Boundzeki au quartier Méteo à Brazzaville. Installé en 1994 à Pointe-Noire, il intègre en 1998 le groupe musical Système Rongesse qui évoluait au quartier Mvou- Mvou. À sa dislocation en 1998, il crée son propre ensemble dénommé Système Star-Les Généreux. Faute de mécènes et de soutien, ce groupe ne vécut que le temps d'une rose.

La carrière de Serge Bakoué prend une autre dimension après son baptême religieux en 2003. Dépuis, il chante la paix, l'amour du prochain et l'humanisme et magnifie sans cesse la puissance de L'Eternel. Devenu président de la jeunesse au sein de l'Eglise Victoire en Esprit saint, il crée une maison de production musique BSL Production. L'album "Nzambi wa zola Nza" de la chorale lumière du monde est son premier opus sorti sous le label BSL Production.