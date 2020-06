Congo-Brazzaville: Vie des clubs - Guy Vital Ofounda prend la tête de la section football de l'Etoile du Congo

Le nouveau président de la section football du club multidisciplinaire, Etoile du Congo, ainsi que le reste des membres du bureau ont été installés dans leur fonction, le 29 juin, par le vice-président du club, Didier Potard Mohoussa.

Après une saison sportive (2019-2020) presque pas satisfaisante, les dirigeants de la formation de l'Etoile du Congo se sont engagés dans la réorganisation du club afin de permettre à cette équipe de reconquérir sa place au niveau du championnat national d'élite Ligue 1 ainsi qu'au niveau des compétitions africaines.

Sixième au terme du dernier championnat, le club mise sur la dextérité de la nouvelle équipe pour se hisser au sommet du football congolais lors de la saison prochaine tout en garantissant une bonne prestation à la coupe de la confédération de la CAF 2020-2021, puisque les stelliens représenteront le Congo dans cette compétition. « Nous avons passé un moment de passage à vide cette saison au niveau de notre club, particulièrement dans la section football. Le football est la section phare de notre équipe. Vous étiez très actifs en tant que supporteurs. Maintenant que vous êtes nommés, vous devrez encore donner le meilleur de vous-même pour rehausser les couleurs de notre équipe », a déclaré Didier Potard Mohoussa au nom du président général, Emmanuel Mongo-Ngouelondélé.

Prenant la parole pour la circonstance, le nouveau président de la section football a lancé un appel à l'unité. Il a ainsi demandé à tous les stelliens de souche d'apporter leur pierre à l'édifice en participant à l'épanouissement du club. « Je remercie tous les stelliens, particulièrement le général Emmanuel Mongo-Ngouelondélé. Ce n'est pas facile de gérer l'Association sportive Etoile du Congo mais avec la contribution de tout le monde, nous ferons des exploits. Travaillons ensemble car c'est la famille et je sais que tout ira pour le mieux », a déclaré Guy Vital Ofounda. Il a par la même circonstance signifié que si son programme s'exécute normalement, l'Etoile du Congo restera toujours parmi les meilleurs. « Etoile ne joue jamais les demi-terrains, nous avons le sang des vainqueurs. Et si aujourd'hui nous sommes qualifiés aux compétitions africaines, c'est parce que nous sommes capables et nous avons le même niveau que les autres clubs. Il nous manque juste l'organisation », a-t-il ajouté.

Pour mener à terme les objectifs qu'il s'est assignés, Guy Vital Ofounda comptera sur l'appui et le dynamisme d'une équipe composée des indéfectibles stelliens. Il sera accompagné par Quentin Oyolo en qualité de président en second chargé de l'organisation et du suivi des activités. Pascal Romuald Ibomba est nommé au poste de vice-président suppléant les deux présidents chargés de la coordination. Pour leur part, Wilfrid Nzamba Ngoyi, Camille Matama, Benon-Younous Pazimi, Roland Ndonga et Gilles Odou Sosoni ont été respectivement nommés deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième vice-président. Wenceslas Ulrich Eboué et Michel Baboukoulou travailleront aux postes de secrétaire général et secrétaire général adjoint, tandis que Geraldin Kaba Andzouana assure la fonction d'officier media et Daniel Founa, officier sécurité.