Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - Un média en ligne en faveur des étudiants en journalisme

Le site Internet 242News avait été lancé il y a de cela trois mois (en période de confinement) pour permettre aux étudiants d'avoir une expérience en matière de production de l'information, mais surtout en ligne.

L'objectif de ce projet est de professionnaliser les étudiants ; les amener à contribuer à une production objective de l'information.

Pratiquement, ce site n'est pas seulement composé d'étudiants. Il a été mis en place une stratégie dans laquelle ont été ciblés les leaders d'opinion. Les articles sont produits par les étudiants. La cible reste le Congolais, aussi bien de Brazzaville que de la diaspora. « Donc ici, il s'agit d'amener les étudiants à comprendre les enjeux de la presse en ligne, notamment du journalisme 2.0. », a indiqué son initiateur, le Dr Idriss Antonin Bossoto, enseignant à l'Université Marien-Ngouabi. Il a souligné qu'ils sont actuellement en train de réfléchir sur un modèle économique qui permettrait dans les jours et mois à venir de rentabiliser la plateforme afin de mettre en place une véritable innovation éditoriale. Elle entend proposer des contenus de plus en plus innovants et beaucoup plus adaptés à notre cible qui est essentiellement composé d'internautes notamment ceux du Congo Brazzaville, de la diaspora et généralement de l'Afrique.

Notons qu'en ce qui concerne l'organisation de la rédaction, le travail se fait en mode de télétravail. L'information, selon l'initiateur de ce projet, est placée sous forme de brève ou sous forme de filet, c'est-à-dire, un ou deux paragraphes. Elle est également présentée sous forme d'images pour compléter des textes, des photos et des vidéos qu'ils ont intitulés la Minute 242 dans lesquels sont publiés des segments de vidéos d'au moins une minute, principalement sur les faits d'actualité. Le 242News est également sur Facebook et Twitter.