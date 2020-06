Soudan: Professionnels du Nord Darfour - Slogans et chants contre les objectifs de révolution viennent d'agents cachés

Al-Fasher — L'Association des professionnels de l'État du Nord-Darfour a publié un communiqué à l'occasion des processions du 30 juin qui seront organisées cet après-midi par les Forces Révolutionnaires pour exprimer leurs demandes visant à réaliser la paix, la complétion des structures du pouvoir, la réalisation de la justice et le règlement des conditions de vie des citoyens.

Au commencement, le communiqué a souhaité la miséricorde des honorables martyrs qui ont sacrifié leur vie pour la patrie et la loyauté à la révolution, le retour des disparus.

Le texte a indiqué que l'anniversaire du 30 juin témoigne une situation économique désastreuse dont voit le pays, tandis qu'un espoir brillant attend le peuple après la suppression du régime défunt avec persistance et détermination.

Le communiqué a rappelé l'année écoulée qui a été marquée par la position du peuple patient derrière son gouvernement civil pour réaliser les objectifs du peuple ferme et patient en unissant les objectifs pour une autorité civile indépendante afin d'améliorer les conditions économiques.

Le texte des professionals du Nord Darfour a affirmé la confiance en gouvernement de transition, dirigé par le Premier ministre Abdullah Hamdouk, appelant à la correction de la marche de la révolution des parties participantes pour donner l'occasion aux compétences nationales en dehors des quotas partisans pour améliorer les conditions économiques et l'approche politique avec toutes les composantes de l'autorité de transition pour réaliser les objectifs du document constitutionnel.

Le communiqué a cité les demandes du peuple, qu'il s'agit de la réalisation de la paix juste dans tout le pays, la formation de la Commission de la paix, l'établissement des structures de pouvoir et la nomination de gouverneurs civils et le Conseil législatif, les jugements équitables de tous les symboles de l'ancien régime et les auteurs du massacre du sit-in dès que possible, l'amélioration des conditions économiques et de vie, la nomination des compétences nationales en dehors de quotas partisans pour servir la patrie et les citoyens.

Le texte a appelé le peuple de la révolution à prendre les précautions nécessaires et à rater l'occasion devant tous ceux qui se cachent derrière la sécurité du peuple et de la patrie.

Le communiqué a appelé les forces régulières à sécuriser et protéger les masses de population pour assurer leur sécurité à l'encontre de tout glissement de violence ou toute ingérence qui nuirait aux acquis de la révolution, et à informer les autorités sécuritaires à cet égard, en plus de suivre les directives sanitaires pour prévenir la propagation de la pandémie de corona.

Le texte de l'association des professionnels du nord Darfour a souligné la révolution pacifique, indiquant que tous les slogans ou chants contre les devises de la révolution sont considérés comme des slogans des groupes d'infiltrés qui doivent être signalés aux forces régulières les plus proches.