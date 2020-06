Afrique: Appel à films 2020 - Les candidatures sont ouvertes

En vue de participer à la troisième édition du festival international Dakar Court, co -organisé par l'institut français Dakar et l'association Cinémarkk en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal, les réalisateurs du continent et de la diaspora ont jusqu'au 15 août pour envoyer leurs candidatures.

La compétition officielle est strictement réservée aux courts métrages de fiction africains et de la diaspora. Les participants doivent envoyer leurs courts métrages par mail, un lien de visionnage accompagné d'une fiche technique du film et d'une biographie ou un CV du réalisateur à l'adresse dakarcourtinternational@gmail.com ou contactez le festival aux adresses suivantes : https://www.dakarcourtfestival.com. Facebook : https : www. facebook. Com/Dakar Court.

Cette troisième édition se tiendra du 7 au 12 décembre 2020 à Dakar. Le Dakar Court est un festival de court métrage de créateurs africains conçu pour rassembler des acteurs de la scène cinématographique du Sénégal et de la sous-région. Il vise aussi, au-delà de la valorisation des métiers du cinéma, à soutenir les collectifs et les acteurs œuvrant dans la formation et la structuration du paysage du court métrage au Sénégal et en Afrique. De même, à faire naître une véritable politique du format court en défendant la création, sa production et sa diffusion dans les chaînes de télévision, les salles de cinéma et les nouveaux médias.

Depuis sa création en 2018, le festival s'est inscrit dans une perspective d'offrir à de jeunes apprentis réalisateurs sénégalais et africains une opportunité de formation et de rencontres professionnelles dans le cadre du programme « Talents en court ».