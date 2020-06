Congo-Kinshasa: Le 1er président de la RDC, Joseph Kasa-Vubu élevé au rang de Héros national

Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedia élevé le premier président de la RDC, Joseph Kasa-Vubu, longtemps oublié, au rang largement mérité de Héros national pour être parvenu à concrétiser la profonde aspiration du peuple congolais, celle de l'indépendance de notre pays.

Lors de son discours de la commémoration de 60 ans de l'indépendance de la RDC, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a élevé au titre d'Héros national, le premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasa-Vubu.

Un titre honorifique que porte déjà Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la RDC et M'zee Laurent Désiré Kabila, 3ème président de la République.

"Le 30 juin de chaque année est un moment légitime pour nous tous, de célébrer et de commémorer l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale", a dit le président dans son discours.

Et de poursuivre: "C'est aussi l'occasion de revisiter le chemin que nous avons parcouru ensemble, de prendre la mesure des défis, aux plans politique, économique et social, afin d'arrêter les voies et moyens d'offrir un meilleur avenir à notre progéniture."

À l'occasion de cette unième anniversaire, Félix-Antoine Tshisekedi se souvient : "Il y a soixante ans, nos pères fondateurs, parmi lesquels Joseph KasaVubu et Patrice Lumumba, sont parvenus à concrétiser la profondeaspiration du peuple congolais à l'émancipation."

Et de conclure: "Nous gardons tous en mémoire la belle histoire du 30 juin ; celle de nos deux héros, aux tempéraments différents, mais tout aussi déterminés pour la cause de l'indépendance. À cet égard, il me parait juste, 60 ans plus tard, de réconcilier ces deux approches et d'élever Joseph Kasa-Vubu, longtemps oublié, au rang largement mérité de Héros National."

Le président de la République a aussi promulgué l'ordonnance portant nomination du maire et du maire adjoint de Lumumbaville, dans la province de Lomami, rendant celle-ci effective et opérationnelle.