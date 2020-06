Algérie: FCE - 171 candidatures retenues pour un concours digital du meilleur projet innovant

Alger — Le concours "hackAlgeria" du meilleur projet innovant d'entreprise, organisé par le FCE, mettra à l'épreuve, du 1er au 3 juillet, 171 projets en lice afin de sélectionner cinq lauréats de trois catégories, a indiqué mardi à Alger le président de la commission numérique au sein du Forum, Djaoued Salim Allal.

Lors d'une conférence de presse tenue la veille du lancement de cette compétition digitale, M. Allal a fait savoir que ce concours vise à mettre en avant des compétences algériennes dans le cadre de l'économie post-covid-19.

Ce concours public, dont les premières sélections se sont déroulées entre le 18 mai au 18 juin, donne rendez-vous aux développeurs, aux entreprises innovantes, aux acteurs technologiques, aux créatifs et à tous ceux qui veulent unir leurs forces pour trouver des solutions techniques et technologiques contre l'épidémie Covid-19, explique-t-on.

Ce concours est organisé autour de cinq thèmes, à savoir le digital au service de la Santé et la gestion post Covid-19, le digital support essentiel à la bonne gouvernance et la data gouvernance, le digital et la société post Covid-19, le digital pour une économie de crise ainsi que le digital et le fintech.

Ouvert au grand public, notamment aux étudiants, membres de la société civile, scientifiques et chefs d'entreprises, "le concours se veut complètement inclusif à travers les 48 wilayas. Beaucoup de candidatures viennent des zones d'ombre et des wilayas du sud", a noté le président du FCE, Samy Agli.

Cinq gagnants seront sélectionnés pour la catégorie "meilleure avancée technique" réservée aux chercheurs universitaires afin de faire sortir les résultats de la recherche en laboratoire et leur donner un écho sur le terrain économique.

De plus, cinq projets gagnants seront sélectionnés dans la catégorie meilleure start-up réservée aux projets combinant progrès technique et modèle d'affaire innovant, agile et flexible.

Une récompense "coup de cœur", réservée à l'entreprenariat féminin, est également au programme.

Selon les organisateurs de ce "HackAlgeria", dont les résultats seront communiqués le 4 juillet, 50% des candidats sont des étudiants et 30% sont des femmes.