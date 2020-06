Soudan: 30 Juin - Lancement de marches de millions dans le sud Khartoum

Khartoum — Les marches de millions dans les quartiers du centre et du sud marquant l'anniversaire des marches du 30 juin 2019 ont commencé à viser à corriger la marche de la Révolution Glorieuse de Décembre et à répondre à ses demandes pour la commémoration des martyrs qui ont sacrifié leur sang pour obtenir la liberté, la paix et la justice, et incarner les objectifs de la révolution pour la construction d'un État civil dans lequel la rétribution est réalisée des assassins des martyrs et tenir responsables ceux qui sont impliquées dans le massacre du sit-in.

Les chants révolutionnaires ont exprimé le calme des marches pacifiques dans les régions de Jabra et d'Al-Sahafa, espérant que leurs espoirs et leurs aspirations se réaliseraient et que les marches atteindraient les objectifs souhaités dans toutes les régions du pays.

Le lancement des marches commence à partir de la "Station7" comme point de rassemblement, qui comprend les quartiers de (Al - Aushara, Nozha, Jabra, extension de Khartoum), en s'orientant à l'Est vers la rue de l'aéroport, puis se dirigera vers le nord pour atteindre l'intersection de la route de l'aéroport avec la rue 61, " le point principal du rassemblement" pour les processions des Comités de résistance.