Soudan: Medani - Commencement des célébrations de 30 Juin

Medani — Les processions pour la célébration de l'anniversaire du 30 Juin ont commencé dans tous les quartiers et zones rurales de la capitale de l'État d'Al Gezira, Medani, avec la participation de rassemblements de révolutionnaires, les comités de résistance, les Forces de la liberté et du changement et l'Association des professionnels pour renouveler la promesse avec les martyrs du pays pour aller en avant vers la réalisation des objectifs et les devises de la Glorieuse Révolution de Décembre, à l'appui des plans et programmes du gouvernement de la révolution pour compléter les structures du pouvoir civil, la réalisation de la paix juste et la rétribution des martyrs de la révolution, et le soutien des efforts pour assurer le bien-être des populations en leur fournissant les services de base.

Les participants aux marches des Comités de Résistance ont affirmé que les processions de millions de 30 juin visent à répondre aux demandes des révolutionnaires et à la rétribution des martyrs, à l'établissement du Conseil législatif et à la nomination de gouverneurs civils dans les États.

Ils ont exigé la correction de la situation économique et l'arrestation des auteurs des meurtres durant la révolution de Décembre de l'année dernière.