Algérie: Le président de l'APN réitère son appel en faveur du droit des peuples à la liberté et à l'indépendance

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a réitéré mardi à Alger, son appel en faveur du droit des peuples à la liberté, à l'indépendance, à la paix et la sécurité ainsi qu'à la priorisation de la solidarité humanitaire, notamment en matière de santé, a indiqué un communiqué de l'Assemblée.

"En cette Journée internationale de parlementarisme, nous réitérons, notre appel pour le droit des peuples à la liberté, l'indépendance, la paix et la sécurité, la souveraineté, la vie décente et à la priorisation de la solidarité humanitaire, notamment en matière de santé, du droit au développement durable et de consolidation de la démocratie", a indiqué M. Chenine à l'occasion de la Journée internationale du parlementarisme, célébrée le 30 juin de chaque année.

L'APN poursuit ses missions législatives, diplomatique et de contrôle, en dépit de la conjoncture difficile imposée par la pandémie de Coronavirus, et ce dans l'objectif d'approfondir la démocratie, qui ne saurait être délaissée au prétexte de circonstances urgentes, a-t-il souligné.

Affirmant être convaincu que "la contribution des parlementaires, en tant que représentants du peuple, est plus efficace dans de telles circonstances", M. Chenin a appelé à "l'intensification et la conjugaison des efforts pour répondre aux aspirations des citoyens et promouvoir les droits de l'Homme et ses libertés et consolider l'Etat de droit, prôné par le Hirak béni".