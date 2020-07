Ile Maurice: Rationaliser le régime de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

communiqué de presse

Le ministre des Services financiers et de la Bonne Gouvernance, M. Mahen Seeruttun, a tenu à rassurer les investisseurs ainsi que la communauté internationale sur le sérieux du gouvernement mauricien dans sa lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme (LBC/FT), ainsi que sa détermination à renforcer l'efficacité de son régime de lutte contre ces fléaux.

C'était lors des débats sur l'Anti-Money Laundering and Combatting the Financing of Terrorism (Miscellaneous Provisions) Bill 2020 qui était présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale.

Le ministre a fait ressortir que ce projet de loi est une nouvelle étape pour consolider le cadre juridique local en apportant des changements fondamentaux au cadre législatif de LBC/FT. Il a réitéré l'engagement du gouvernement à se conformer aux normes internationales de LBC/FT.

Selon M. Seeruttun, cette nouvelle loi aidera le pays dans sa troisième demande de conformité technique relative aux cinq recommandations restantes du Groupe d'action financière (GAFI) de même que dans la mise en œuvre du plan d'action du GAFI. Il a souligné que, dans le cadre du plan d'action du GAFI, Maurice ne présente aucune lacune technique à corriger et se concentre sur l'optimisation de son régime de LBC/FT.

Il est à noter que le projet de loi prévoit de modifier 19 textes législatifs, dont : la Banking Act ; la Civil Status Act ; la Companies Act ; la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act ; la Financial Reporting Act ; la Gambling Regulatory Authority Act ; la Prevention of Corruption Act ; et la Good Governance and Integrity Reporting Act.