Madagascar: Classement - Axian progresse sur le continent africain

Evolution. Le classement des cinq cent premières entreprises africaines désigne le groupe Axian à la 160e place. L'année dernière, le groupe malgache était à la 212e place. Publié dans le média « Jeune Afrique » ce classement désigne ainsi les meilleures entreprises de l'année sur le continent noir.

Avec près de quatre mille salariés dans l'océan Indien, le groupe investit dans cinq secteurs d'activités d'envergure à l'instar de l'immobilier, les télécoms, l'énergie, les services financiers ou encore l'innovation et la fintech. À la tête du groupe qui pèse plus d'un demi-milliard de dollars, Hassanein Hiridjee es t une figure incontournable du monde des affaires dans l'océan Indien qui fait aussi partie des cent africains les plus influents, toujours selon Jeune Afrique. Le groupe est actif dans des activités de télécommunications avec Telma à Madagascar, TRM à La Réunion et Mayotte, Telco-Comores et Towerco à Madagascar.

Le groupe opère également dans l'immobilier avec First Immo, l'énergie avec Jovenna et Electricité de Madagascar et enfin la banque avec BNI Madagascar.