Madagascar: Télécommunication - Le réseau 5G opérationnel à Madagascar

La nouvelle génération de réseau de télécommunication est présente dans la grande île. Le pays est le premier sur tout le continent africain à en bénéficier.

Lancé en catimini le 26 Juin dernier à l'occasion de la célébration de la soixantième année de l'indépendance, le réseau 5G a été officiellement présenté hier par Telma Madagascar. « Nous avons décidé d'accélérer le lancement de la 5G pour permettre une véritable transformation digitale à Madagascar et répondre dès aujourd'hui aux défis révélés par la crise du Covid19. Le rôle clé des télécoms durant cette crise montre bien la nature stratégique de nos activités et la pertinence de nos choix en matière d'inclusion numérique » souligne Hassanein Hiridjee, PCA de Telma & CEO du groupe Axian.

La 5G favorisera la transformation numérique de la société dans les années à venir. Selon les responsables de Telma, elle offrira une augmentation des débits pour aller au plus vite avec une vitesse dix fois plus rapide que la 4G. Des avantages sur l'amélioration des capacités de connectivité avec beaucoup plus d'utilisateurs qui pourront se connecter en même temps, tout en conservant une connexion de qualité. Cette nouvelle technologie permettra également de redessiner le paysage technologique et entrepreneurial sur la Grande Île.

Entreprises

La technologie soutiendra ainsi le développement d'Internet et des services mobiles tout en permettant aux entreprises et aux particuliers d'accéder à une connexion haut débit. Ce réseau suscite néanmoins quelques inquiétudes notamment en matière d'exposition aux ondes. Cependant, les études menées jusqu'à présent sur les radiofréquences par les autorités sanitaires internationales comme l'OMS indiquent qu'il n'existe pas de preuve scientifique d'un risque avéré pour la santé lorsque l'exposition aux ondes radio est inférieure aux seuils recommandés.

« La 5G transformera la façon dont nous utilisons et adoptons la technologie et aura un impact énorme sur l'économie et le pays. Cette technologie apportera une vitesse élevée, une latence ultra-faible et une connectivité hautement sécurisée à un grand nombre d'appareils. C'est une technologie qui ouvrira un large éventail de nouveaux usages via le réseau next-generation de TELMA, en particulier dans l'éducation et la santé. Nous sommes parmi les premiers pays au monde à déployer cette technologie. C'est un nouveau pas en avant pour Madagascar en tant qu'un des principaux pays des TIC dans l'océan Indien et en Afrique » affirme Patrick Pisal-Hamida, administrateur directeur général de Telma Madagascar.

Cette nouvelle vitesse de communication permet de réaliser des opérations encore plus complexes, telles que télécharger des fichiers volumineux, les éditer de façon collaborative et les partager à partir d'un smartphone ou un appareil mobile. Les collaborateurs pourront ainsi profiter de toutes les suites Microsoft et Adobe directement via leur téléphone portable, à partir du réseau 5G de l'entreprise. Cependant, le réseau n'est encore disponible que dans la capitale et attendra l'amélioration de l'état d'urgence sanitaire pour être déployé sur toute l'île.