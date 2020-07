Algérie: Ounissi met l'accent sur la rigueur dans la mise en œuvre des mesures de lutte contre la COVID-19

Batna — Le Directeur général de la sécurité nationale (DGSN), Khelifa Ounissi, a mis l'accent mardi à partir de Batna sur "la nécessité de faire preuve de rigueur dans la mise en œuvre des procédures et mesures relatives à la lutte contre la Covid-19".

"C'est un message adressé à toutes les wilayas du pays sans exception", a martelé le DGSN lors de l'inauguration du nouveau siège de la sûreté de wilaya à la cité Belle vue, au chef-lieu.

Considérant cela comme une "affaire nationale", le DGSN a ajouté que les autorités publiques ont donné des instructions qui doivent être impérativement appliquées, avertissant, dans ce contexte, contre le laxisme dans l'application des mesures, pouvant induire, a-t-il dit, une plus grande propagation du virus.

M. Ounissi a également présidé l'inauguration de sept structures de police, réalisées à travers la wilaya, susceptibles de renforcer la couverture sécuritaire au profit du citoyen et assurer sa sécurité et ses biens.

A chacune de ses haltes, le Directeur général de la sûreté nationale a prodigué des conseils et donné des orientations aux cadres de son secteur, tout en écoutant les explications inhérentes aux structures inaugurées et les logements de fonction qui leurs sont associés, afin de permettre au policier d'exercer son devoir professionnel dans des conditions appropriées et stimulantes visant à promouvoir les services fournis aux citoyens.

En marge de sa visite dans la wilaya de Batna, le DGSN a également présidé la cérémonie de remise de décisions d'affectation de logements publics locatifs au profit de 77 agents de la sûreté nationale.

De son côté, le commissaire divisionnaire, Omar Laâroum, responsable de la cellule de communication de la DGSN, a fait savoir que les structures inaugurées mardi dans la wilaya de Batna visent à promouvoir le service public et à rapprocher la police du citoyen et ce, après avoir été renforcées par un effectif qualifié.

Ces structures relevant du secteur de la sûreté sont dotées d'équipements technologiques à même de contribuer à fournir les prestations souhaitées par les citoyens, en plus des lignes vertes et la ligne fixe d'urgence (17 ou 104), une page officielle sur Facebook et un compte Twitter, a ajouté le commissaire divisionnaire Omar Laâroum.