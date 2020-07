Cote d'Ivoire: Dimbokro/COVID-19 - Bakayoko-Ly Ramata soulage plus de 150 veuves et familles démunies

Dans le cadre de la tournée de sensibilisation qu'elle effectue dans la région du N'zi, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Pr Bakayoko-Ly Ramata, a remis le lundi 22 juin 2020 des vivres et non vivres à plus de 150 veuves, personnes du troisième âge et familles démunies, pour les soutenir en cette période difficile liée à la pandémie de Coronavirus (COVID-19).

À Dimbokro, la ministre a sillonné les différents quartiers, faisant du porte à porte, pour remettre les vivres et non vivres aux personnes vulnérables.

«J'ai été mise en mission par le Président Ouattara, fils de la région et le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly pour apporter un peu de réconfort et de solidarité à leurs parents », a indiqué Bakayoko-Ly Ramata.

La ministre a rassuré les populations que le gouvernement continuera de tout mettre en œuvre pour un retour à la normalité . À ce propos, elle a rappelé le plan de riposte sanitaire et le plan de soutien économique, social et humanitaire mis en place par le gouvernement.

Mais, a- t-elle relevé, la réussite de ce pari du Président de la République et de son gouvernement de revenir à la normalité le plus rapidement possible est conditionnée par la volonté des populations de jouer leur partition en respectant les mesures barrières.

Bakayoko- Ly Ramata a invité les populations à faire confiance au Président Alassane Ouattara, au Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly et à l'ensemble du gouvernement.

Concernant l'opération d'enrôlement, la ministre a lancé un appel à la mobilisation massive des personnes en âge de voter, pour s'inscrire sur la liste électorale. « C'est cela qui permettra à notre pays d'avoir des élections justes et transparentes », a-t-elle souligné.

« Ces vivres que nous recevons, ce jour, sont un soulagement pour les sans voix que nous sommes et nous ne pouvons que prier pour les gouvernants. Merci Madame la ministre », a dit Esther Konan, une des bénéficiaires.

Pour eux , ce geste vient donner de l'espoir à de nombreuses familles démunies, veuves et personnes âgées ou malades en proie aux difficultés.