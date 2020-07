Gabon: Lambaréné - Un canter fait tonneau vide sur le pont

Un terrible accident s'est produit ce mercredi 30 juin, en fin d'après-midi, sur le pont d'Adouma de Lambaréné, capitale provinciale du Moyen-Ogooué. Un canter (TM) transportant du sable s'est retrouvé quatre roues regardant le ciel après avoir "évité un taxi stationné en zone dite interdite". Pendant le drame, le chauffeur de taxi s'est enfui.

On ne cessera jamais de crier "prudence sur la route". Les accidents de la route deviennent tellement récurrents de nos jours. Sur le pont d'Adouma de la commune de Lambaréné, dans le premier arrondissement, un fuso canter, communément appelé TM a failli terminer son trajet au fond du fleuve Ogooué. N'eût été la vigilance du chauffeur qui a périlleusement manœuvré son véhicule pour éviter le taxi et le ravin, geste qui a failli lui coûter la vie.

Les faits : Peu après 15h45, un taxi s'est stationné à la descente du quartier Dakar, à quelques mètres du pont d'Adouma pour déposer un de ses passagers. Le canter, quant à lui, descendait la pente pour rallier l'autre côté du pont. Le taximan, ne voulant peut-être pas se laisser doubler, va remonter sur l'autoroute et gêner le trajet du canter qui était déjà engagé. Le canter va alors subitement chercher à esquiver le taxi pour finir presque dans l'Ogooué. S'étant peut-être jugé d'être à l'origine du drame, le conducteur du taxi va alors démarrer sa voiture et s'enfuir.

Les forces de sécurité, très vite alertées par des personnes de bonne foi, se sont rendues sur place pour faire le constat et gérer la circulation routière du tronçon de la zone du drame. « On nous a alertés aujourd'hui à 16h00mn. Arrivés sur les lieux vers 16h26mn, on a trouvé cette camionnette dans cet état, renversée. Selon les constatations effectuées, le chauffeur de canter descendait et un taxi garé s'est engagé devant lui ; en l'évitant, il a freiné et les freins ont dû lâcher », a expliqué le Lieutenant Nzamba, agent qui a dirigé les opérations de secours.

Le chauffeur du fuso canter (TM) aurait malheureusement reçu un coup de batterie tombée sur sa tête, donc gravement blessé. Il a de ce fait été très rapidement conduit aux urgences d'un centre hospitalier le plus proche.

Ce même jour, plus tôt dans la journée, un drame similaire s'est produit dans ce même arrondissement. Les chauffeurs de la ville témoignent le manque de panneaux de signalisation routière et sollicitent la revue des points de stationnement des véhicules passagers. Ces faits et témoignages devraient interpeller davantage les autorités municipales de la ville de Lambaréné sur ce devoir qui est le-leur et se conduire à l'action pour satisfaire les besoins quotidiens des populations de cette ville.