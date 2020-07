Cote d'Ivoire: Les entreprises à l'épreuve de la COVID-19 - Le Conseil national du dialogue social propose des mesures

Le Conseil national du dialogue social (Cnds) s'est réuni en session ordinaire les 29 et 30 juin à la maison de l'entreprise Cgeci au plateau, autour de deux buts majeurs : l'investiture des membres du Conseil pour la mandature 2020-2023.

Et le second consacré à un webinaire pour échanger sur la problématique : « les entreprises à l'épreuve de la Covid-19 ».

Ce webinaire (réunion interactive) tenu le mardi 30 juin, a permis à des experts nationaux, internationaux et acteurs du monde du travail, d'échanger autour du plusieurs sous-thèmes dont entre autres : quelles stratégies pour les entreprises et organisations ? Les entreprises, seules face à la crise sanitaire, quelles solutions ?

Au terme donc de cette session, selon le président du Cnds, Bernard N'doumi, le Conseil pour accompagner les entreprises dans ce contexte mondial de la crise sanitaire, propose quelques mesures.

« Nous retenons qu'avec cette pandémie, il revient de prendre un certain nombre de mesures, notamment, l'instauration du dialogue social à tous les stades de la gouvernance du monde du travail autant en entreprise qu'entre des partenaires sociaux ; envisager un nouveau cadre juridique et de nouveaux accords et conventions collectives pour tenir compte des mutations du monde du travail inhérentes à la pandémie qui laissera forcement des traces et obligera à de nouveaux comportements », a-t-il exposé.

Poursuivant, il a ajouté qu'il faut également donner au Cnds les moyens institutionnels et matériel nécessaires à l'accomplissement de ses missions ; accélérer et réussir la modernisation numérique des entreprises et des administrations, sans toutefois omettre l'aide aux populations par des mesures vigoureuses à faire face à l'impact de la Covid-19.

Pour lui, ces mesures prises en compte, pourraient aider les entreprises à mieux juguler cette crise sanitaire.

A noter que cette première session ordinaire de la mandature 2020-2023 du Cnds était placée sous la présidence effective du ministre de l'emploi et de la protection sociale, Pascal Kouakou Abinan.

Qui, ayant apprécié le travail accompli par le conseil, l'a également exhorté à redoubler d'effort dans ce contexte de la pandémie à coronavirus