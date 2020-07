Congo-Kinshasa: Afrique francophone - Fally Ipupa crache sur le trophée BET Awards

Trafique d'influence- tripatouillage, irrégularité et favoritisme: voilà les pratiques qui font que BET AWARDS puisse perdre petit-à-petit sa saveur et surtout sa crédibilité auprès des mélomanes et certains artistes francophones du monde.

Cette thèse est soutenue également par la super star congolaise Fally IPUPA "Aigle" qui déplore certains comportements des organisateurs de BET Awards dans la gestion des résultats de récompense des prix pour les artistes originaires des pays ayant le français comme langue en partage.

Le chanteur congolais dénonce surtout une forme de politique de deux poids, deux mesures au niveau de traitement au détriment des musiciens de la zone Afrique francophone.

«Les votes ne comptent pas. Il y a des gens qui donnent une décision finale pour certaine catégorie dans la course et les francophones ne gagnent jamais», a déclaré Fally Dicap.

Rappelons que la star RD-congolaise a été plusieurs fois nominée dans BET Awards mais elle n'a jamais remporté aucun trophée dans la catégorie Best International Act.

En 2018, Fally IPUPA est tombé face au nigérian Davido alors que toutes les lignes, par rapport aux votes du public, l'avaient classé grand favori, quelques heures avant la proclamation finale. « C'était une grande surprise désagréable dans la salle où nombreux spectateurs ont même boycotté ce résultat», révèle le chanteur congolais.

Toutefois, Fally the King reconnaît que BET Awards est une belle vitrine d'exposition qui offre aussi une large visibilité aux artistes noirs du monde. Mais seulement, le chanteur congolais regrette que l'académie BET Awards n'offre pas la chance aux noirs francophones de remporter le prestigieux trophée dans la catégorie Best international Act. «C'est toujours bien de voir que d'autres jeunes congolais soient nominés. Parce que ça fait une décennie lorsque je parlais de cette récompense artistique, beaucoup parmi mes collègues au pays disaient que BET Awards ne valait pas ou ne représentait rien. Souvenez-vous ? Mais aujourd'hui, ça dévient un rêve pour tous les musiciens au Congo», a soutenu l'homme de la chanson "Aime moi".

Signalons que les BET Awards récompensent l'excellence dans les domaines du sport et du divertissement (musique, cinéma... ) chez les noirs, depuis 20 ans. Pour son 20ème anniversaire, la soirée BET Awards 2020 cérémoniale de remise des prix s'est déroulée en mode virtuel, le dimanche 28 juin en raison de la pandémie à Covid-19. Et, elle a été diffusée sur les réseaux Viacom et sur CBS en présence de l'ancienne Première Dame Michelle OBAMA.

La RD Congo, pays de Fally IPUPA, a participé à la compétition, à travers son jeune chanteur Innocent BALUME I'noss B. Cette étoile montante de l'afro musique africaine était nominée dans la catégorie Best Act International dont le trophée vient d'être remporté par l'artiste nigérian Burna Boy.