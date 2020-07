Congo-Kinshasa: 60ème anniversaire de l'indépendance - Jeanine Mabunda rend hommages à tous les Députés et Sénateurs

Jeudi 30 Juin 1960-Mardi 30 Juin 2020, la RDC a commémoré dans la méditation, le 60ème anniversaire de son accession à l'indépendance. A cette occasion, le numéro un des élus du peuple, Mme Jeanine Mabunda Lioko, a, dans sa déclaration, rendu hommages à tous les Députés et Sénateurs ainsi que ses collègues provinciaux, "représentants légitimes du peuple congolais dans sa diversité, pour leur dévouement patriotiques à accomplir leurs prérogatives en ces temps de pandémie Covid-19".

La speaker de l'Assemblée nationale est revenue sur le rôle du parlement qui consiste à encadrer les mesures urgentes, voter les lois sociales pour un Congo plus équitable. «Ce travail parlementaire crucial pour la bonne santé de notre jeune démocratie doit s'accomplir dans des conditions de sécurité optimales pour les élus dans le strict respect de notre Constitution», a conclu Jeanine Mabunda.

Lisez, ci-dessous, sa déclaration in extenso.

Déclaration de la Présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda Lioko, à l'occasion de la commémoration de la date du 30 juin 1960

En cette journée mondiale du parlementarisme célébrée ce 30 juin, je tiens à rendre hommage à tous les Honorables Députés nationaux et Sénateurs ainsi que nos collègues élus provinciaux, représentants légitimes du peuple Congolais dans sa diversité, pour leur dévouement patriotique à accomplir leurs prérogatives en ces temps de pandémie COVID-19.

En ce moment difficile, le rôle du Parlement est essentiel pour encadrer les mesures d'urgence, voter des lois sociales pour un Congo plus équitable comme les lois contre la corruption, pour la promotion des 10 millions d'handicapés, pour la protection des peuples autochtones, une révision du Code de l'agriculture et contrôler l'action du gouvernement notamment dans la gestion de la riposte à la pandémie dont les effets négatifs multiformes se font ressentir par tous. Les Chambres parlementaires ont voté des autorisations de ratification d'accords avec les partenaires internationaux pour l'amélioration du social Congolais dans les domaines ci-après : appui au développement des petites et moyennes entreprises, développement des chaines de valeurs agricoles dans six provinces, appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaine d'approvisionnement du cobalt, amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale et préparation stratégique et la réponse au covid-19.

Les Assemblées parlementaires nationales incarnent la démocratie et sont les institutions centrales par lesquelles la volonté du peuple s'exprime.

L'instauration d'un Etat de droit souhaité par tous passera par ce pilier de la démocratie qu'est le Parlement dont la vocation est d'améliorer la vie de nos populations qu'elles représentent.

Ce travail parlementaire crucial pour la bonne santé de notre jeune démocratie doit s'accomplir dans des conditions de sécurité optimales pour les élus dans le strict respect de notre Constitution.

Que vive nos Députés et Sénateurs!