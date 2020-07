Congo-Kinshasa: ESU - Face à une multiplicité de revendications, Thomas Luhaka rassure les professeurs d'Universités

Les revendications de certains regroupements et associations du personnel académique du Ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU) notamment, l'APUKIN et l'APUPN, ont été portées à son paroxysme, à tel point de faire sortir de son silence le ministre de tutelle.

Saisi de ces doléances, dans son communiqué signé le lundi 29 juin 2020, le Ministre d'Etat en charge de l'Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU), Thomas Luhaka Losendjola a tenu à rassurer que «certaines de ces revendications sont déjà prises en compte et sont en cours d'exécution par les instances gouvernementales».

Il souligne, cependant, que «d'autres sont en train d'être examinées actuellement au niveau des services compétents», le ministre de l'ESU a tenté de soulager la Communauté universitaire par sa volonté de tout mettre en œuvre, en vue de voir aboutir les revendications qu'ils considèrent tous comme étant légitimes.

Toujours dans ce communiqué, Thomas Luhaka a fait savoir qu'il ne saurait cautionner les récupérations politiciennes de ces différentes frustrations des membres du corps académique de l'ESU. Il en a donc appelé à la meilleure compréhension des uns et des autres et a, par ailleurs, réaffirmé son engagement à la politique gouvernementale de l'amélioration des conditions de vie de tout le personnel académique de l'ESU, y compris les étudiants.

En effet, plusieurs sorties médiatiques se sont succédées les unes après les autres durant le mois de juin dernier dans différents établissements universitaires de la RDC, auxquelles les membres de la communauté académique du secteur de l'ESU décriaient le traitement inhumain dont ils ont toujours été victimes, et tant d'autres réclamations y afférentes.

Il s'agissait des Universités de Kinshasa (UNIKIN) et de Lubumbashi (UNILU), de l'Université Pédagogique Nationale (UPN), de l'Université Officielle de Bukavu (UOB). Ces institutions ont conditionné la reprise des cours par la revue à la hausse de leur enveloppe salariale (à hauteur de 5.000$) ; la mécanisation de nouveaux docteurs à Thèse, des Chefs des Travaux, des Assistants et autres membres du personnel ; la suppression de l'Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR), et autres.