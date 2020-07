Congo-Kinshasa: V.Club - Les élections de nouveau reportées pour ce mercredi

Initialement prévue pour le 25 juin, puis ramenée au 27 juin, l'Assemblée générale extraordinaire et élective de l'AS V.Club n'a plus eu lieu le week-end. Elle a été de nouveau renvoyée pour ce mercredi 1er juillet 2020. Pour ce troisième round, apprend-on d'un membre de la commission ad hoc, tout est fin prêt, les élections auront bel et bien lieu. Les Vclubiens connaitront, enfin, le successeur de Gabriel Amisi dans 48 heures.

Si ces élections n'ont pas eu lieu samedi, simplement parce que la mini-assemblée tenue vendredi 26 juin, n'avait pas vidé tous les points inscrits à l'ordre du jour. Cette mini-assemblée très importante a mis au tour d'une table, tous les membres du comité sortant, les membres du conseil suprême, ceux du Comité Général des Supporters, ainsi que tous les candidats aux différents postes. Elle a statué sur les modalités pratiques de ces élections notamment : des questions liées au nombre d'électeurs, au statut des électeurs et au profil des candidats aux différents postes. Le traitement de toutes ces questions n'ayant pas terminé le même vendredi, la commission ad hoc était dans l'impossibilité d'organiser les élections le samedi 27 juin.

Au cours de cette même réunion, il a été demandé aux candidats qui se retrouvent trois-quatre pour un même poste, de se concerter pour une candidature commune, dans le seul souci d'organiser les élections apaisées, V.Club étant considérée comme une famille.

Entretemps, la commission ad hoc a déjà publié la liste de candidats aux différents postes. Dommage que cela puisse paraître, à la présidence de coordination, il n'y a jusque-là que la candidature d'Eugène Diomi Ndongala Nzomambu. L'Israélo-américaine, Daniella Alice, n'a quant à elle fait aucun signe de vie jusqu'à ce jour. De même que Pelé Mongo.

Au niveau de la section football, Delou Mulumba et Nicolas Tsasa Mungu restent les deux candidats qui ont payé leur caution. Une troisième candidature à ce poste serait ajoutée, celle de Jean-Félix Bamana.

D'autres candidatures

Président Section basketball : Jean Félix Bamana ; Président Section volleyball : Dr Zeze Masikini Zenezene ; Président Section handball : Jean Claude Bantwamina Sungu ; Président Section judo : Armand Mutombo Kapila ; Président Section boxe : Adolphe Katende Mutombo.

Au secrétariat général, il y a les candidatures de Patrick Banichay, Franck Lokuli Ekul'Anfofa et René Kabundu Kabobo. Au secrétariat général adjoint, Raphaël Essabe Bayonne et Jean de Dieu Kimpepe Lukwendilu devraient disputer le fauteuil.

Trésorier Général de la Coordination : Dromwa Madisuku, Nkolobisi Esobe et José Mutingayi sont dans la course. Et, enfin, conseillers de la Coordination, on retrouve Mange Maria Mbonde, Papy Tondo Nzawe, Mapamboli Posa, John Mbaya Ntita, Richard Baye Ntita et Constant Mopanze.

Le conseil suprême promet un traitement sérieux avant de dévoiler la liste définitive de candidats qui seront en course pour briguer le prochain mandat. La commission ad hoc est en train de mettre la dernière main pour que les choses se déroulent en toute quiétude.