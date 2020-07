Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Célestin Musao explique le processus d'élaboration d'une loi devant la Représentation des Etudiants du Congo

Lundi 29 juin 2020, à la veille de la célébration du soixantième anniversaire de l'indépendance de la RDC, une délégation de la Représentation des Etudiants du Congo (REC), conduite par son vice-président Heinchel Kimanga, s'est entretenue avec le Rapporteur du bureau de la Chambre basse du parlement, Professeur Célestin Musao.

La situation politique de l'heure et les propositions des lois initiées par les Députés Minaku et Sakata sous examen à la commission PAJ ont été au menu de leur échange. Le professeur Célestin Musao Kalombo, en séance pédagogique, a expliqué à ses hôtes le processus d'élaboration d'une loi et rassurer ceux-ci qu'il n'y a pas péril en la demeure concernant les lois sous examen.

Contrairement à une certaine opinion va-t'en guerre, ces lois doivent encore passer par plusieurs autres étapes. Bien informée, la délégation des étudiants du Congo a promis d'apaiser la jeunesse par une information puisée à la source et dénuée de toute manipulation politicienne. « L'étudiant congolais s'est interrogé énormément sur la situation de l'heure, nous avons vu qu'il y a eu pas mal des remous au sein de la ville et par extension dans tout le pays à cause des propositions des lois qui ont été soumises par les Honorables Garry Sakata et Aubin Minaku, nous n'avions pas voulu ramasser les informations dans la rue, nous nous sommes dits que le plus important à faire c'est de chercher les informations à la source, et nous avons à ce jour rencontrer l'honorable Député Professeur Musao, qui est le Rapporteur de l'Assemblée nationale, avec qui nous avions échangé sur cette question », a renseigné le vice-président de la REC. "Nous avons eu à comprendre quel est le processus que subit une proposition ou un projet de loi pour pouvoir être adopté et promulgué. Nous avons compris qu'il n'y avait pas des raisons de s'alarmer en ce moment, puisque la loi n'est pas encore promulguée, mais c'est une proposition qui devait être examinée", renchérit-il.

D'une pierre deux coups, la Représentation des étudiants du Congo (REC) a examiné avec le rapporteur la situation de l'étudiant, 60 ans après l'indépendance de la RDC. Le professeur Célestin Musao a promis d'être le point focal du monde estudiantin auprès de la deuxième institution du pays.