Afrique: "Cameroun 2021" - La CAF reporte sa CAN à 2022

La CAF a pris une décision majeure hier, mardi 30 juin, en reportant d'un an la CAN 2021 au mois de janvier 2022. En plus de la situation sanitaire, des problèmes de calendrier ont pesé sur la décision de l'instance continentale. Entre autres décisions, le président Ahmad a confirmé que la CAN 2023, qui aura lieu en Côte d'Ivoire, ne sera pas reportée. Mais aussi de l'annulation de l'édition 2020 des CAF Awards, pour designer la succession de Sadio Mané au titre de Ballon d'Or africain.

Prévue du 9 janvier au 6 février prochains au Cameroun, la CAN 2021 vient d'être reportée d'un an. La décision a été prise, par le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF). C'est ce qui ressort de son communiqué publié à l'issue de visioconférence tenue ce mardi 30 juin. «Après consultation des différentes parties prenantes et compte tenu de la situation mondiale actuelle, le tournoi phare continental a été reprogrammé en janvier 2022.

Les dates de la phase finale et des matchs restants des éliminatoires seront communiquées en temps opportun», indique telle. La situation sanitaire aura finalement pesé sur la décision puisque qu'elle a rendu presque incertaine, la tenue des 4 matchs des éliminatoires qui restent à disputer alors que deux dates FIFA étaient encore disponibles, en octobre et en novembre.

A ces impondérables, déjà mis sur la table par nombre d'acteurs du football dont le Président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) Me Augustin Senghor, il faut relever le problème de calendrier, à l'impossibilité de décaler l'événement dans la période d'été à cause des raisons climatiques ou même de concurrence avec d'autres compétitions comme la coupe d'Europe de football "Euro 2021".

Sans compter la Coupe du monde 2022 qui sera l'événement majeur du football mondial qui sera disputé du 21 novembre au 18 décembre. Dans cette voie, on aura donc droit à deux CAN en l'espace d'une année puisque la Caf s'est toutefois montrée catégorique en assurant que un report de la Can 2023 prévue en Cote d'ivoire. Un scénario qui serait identique à celui vécue en 2012- 2013. Deux CAN s'étaient superposées au moment du passage des années paires aux années impaires. La Caf a aussi réajusté le calendrier des autres compétitions internationales.

A commencer par le championnat d'Afrique des nations (CHAN). Initialement prévu en avril dernier au Cameroun, le tournoi se tiendra finalement en janvier 2021. La CAF a toutefois décider de l'annulation de la CAN féminine 2020, dont le pays hôte n'était toujours pas encore connu. A la place, l'instance africaine a annoncé la création d'une Ligue des champions féminine africaine à partir de 2021.

CAF AWARDS :Pas de lauréats en 2020

Outre ses compétitions, la CAF a annoncé que l'édition 2020 des CAF Awards, qui consacre entre autres le Joueur Africain de l'année, notamment la succession de Sadio Mané, sacré en janvier dernier, est également annulée pour des raisons non évoquées.

COVID 19 : La CAF accorde une nouvelle aide de 200.000 dollars par fédération

En grandes difficultés financières en raison de la pandémie de coronavirus, les fédérations africaines vont pouvoir bénéficier d'une aide de la Confédération africaine de football (CAF). Après avoir déjà débloqué en mai une subvention de 10,8 millions de dollars à répartir entre ses 54 associations membres (soit 200 000 dollars par Fédération), l'instance a annoncé hier, mardi 30 juin une nouvelle aide à l'issue de son comité exécutif.

«La CAF a alloué 16,2 millions USD supplémentaires pour alléger le fardeau financier des associations membres dans un contexte marqué par la pandémie de COVID-19. Chaque association membre recevra un montant de 300 000 USD», a écrit la CAF.

La semaine dernière, la FIFA avait également annoncé «une subvention de solidarité universelle» de 1 million de dollars pour chaque fédération plus 500.000 dollars spécifiquement alloués au football féminin. Chaque confédération recevra également une subvention de 2 millions de dollars.