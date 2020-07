Congo-Kinshasa: Echos de nos clubs - Sanga Balende à la quête d'un président sportif

Sa Majesté Sanga Balende du Kasaï-Oriental a demandé, dimanche, à quiconque voudrait prendre la direction de l'équipe, de venir postuler auprès du secrétariat sportif qui expédie les affaires courantes, à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de la saison, tenue à Mbuji-Mayi.

Dans son communiqué sportif qui a sanctionné ces assises, le secrétariat des "sang et or" précise que le comité actuel dirigé depuis 8 ans par Alphonse Ngoy Kasanji, est devenu fin mandat conformément à l'article 82 des Règlements. Tous les postes sont donc vacants. Il s'agit des postes de président sportif, du premier Vice-président, du secrétaire titulaire et son adjoint, du trésorier, ainsi que de quatre conseillers.

Les intéressés : celui ou ceux qui veulent la prendre, sont priés de se manifester dans un délai de 14 jours, avant la convocation de l'assemblée générale extraordinaire et élective dans les 3 jours qui suivent. La tenue des élections étant devenue irréversible, précise le communiqué.

Pour rappel, c'est depuis le 3 juin, que le président sortant, Alphonse Ngoyi Kasanji, a exprimé ouvertement son désir de ne plus se représenter aux élections après quelques bonnes années de beaux et loyaux services rendus à cette équipe du Chef-lieu de la province du Kasaï Oriental.

Un départ qui était déjà prévisible, au regard du fait que, Ngokas ne se donnait plus corps et âme à l'équipe comme il faisait au paravent. Conséquence, Sanga Balende a été sauvé de justesse de la relégation, terminant le championnat à la 14ème place avec 17 points. L'équipe de Mbuji-Mayi a réalisé sa plus mauvaise saison de l'histoire dans ce championnat national.