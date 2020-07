Congo-Kinshasa: FCC - CACH à couteaux-tirés - Le CALCC lance un appel au dialogue

«Il ressort de manière plausible que les événements de ces derniers jours démontrent à suffisance, si besoin en est encore, que la coalition FCC - CACH éprouverait des difficultés notoires à bien gouverner la République démocratique du Congo en vue du bien-être de toute la communauté nationale, comme promis par les acteurs de l'alliance au début de l'actuelle législature».

C'est la sonnette d'alarme tirée par le Bureau National du Conseil de l'Apostolat des Laïcs Catholiques du Congo (CALCC) au cours de sa réunion du lundi 29 juin 2020 en son siège social. Cette organisation constate, avec regrets, que la crise qui couvait entre les grandes composantes de la coalition FCC-CACH, en l'occurrence, le PPRD et l'UDPS, a fini par éclater au niveau institutionnel autour de plusieurs questions dont la déchéance avec fracas du Vice-Président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabund, l'interpellation par la justice du Vice-Premier Ministre en charge de la Justice et Garde des Sceaux, Célestin Tunda, et la saga de la désignation du Président de la CENI devenue objet de polémique entre les confessions religieuses et les acteurs de la société civile.

Dans cette même déclaration signée par Me Jean Bosco Lalo Kpasha, son Président, le CALCC dénonce, au niveau provincial, la présence des troupes étrangères qui s'investissent à occuper des portions du territoire congolais, des massacreurs et milices sous contrôle des groupes maffieux en Ituri, etc.

Aussi, le CALCC lance-t-il un appel au dialogue. «Au lieu d'engager le pays sur la voie de la violence et des affrontements inutiles dont on peut connaître le commencement mais pas la fin, le CALCC appelle les acteurs politiques à rengainer leurs épées et à rechercher la paix et la cohésion nationale. Car, les questions qui unissent sont plus fortes que celles qui divisent. Ainsi, le CALCC plaide pour la tenue, en urgence, d'un dialogue des forces tant politiques que sociales de la nation en vue de traiter, dans un cadre plus consensuel, les problèmes qui fragilisent la cohésion nationale et endeuillent la patrie au quotidien».

Après celui de la CENCO (fin 2016), va-t-on assister à un autre dialogue ?