Soudan: Le Cabinet publie un communiqué sur les processions du 30 Juin et les incidents accompagnés

Khartoum — Le Conseil des Ministres a publié mardi un communiqué sur les masses de population qui sont descendues dans les rues pour commémorer le premier anniversaire du 30 juin et les incidents qui l'ont accompagné.

Le communiqué lu par le porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture et de l'Information, Faisal Mohamed Salih, a dit qu'une personne a été tuée à Omdurman et plusieurs autres blessés dans la capitale et les États-Unis, soulignant que les organes judiciaires mèneront une enquête transparente pour déterminer les auteurs de cette violation inacceptable, quelle qu'en soit la source.

Le texte a affirmé le sérieux du gouvernement de répondre à toutes les demandes des manifestants et il mettra en œuvre ces demandes dès mercredi, soulignant que les dialogues se poursuivent avec les frères des mouvements de lutte armés pour parvenir à une paix globale.

Le communiqué a salué la bonne organisation des processions pacifiques et l'engagement aux objectifs et aux pistes des manifestations, niant toute préservation politique ou juridique sur le droit d'expression et le désir de corriger le chemin.