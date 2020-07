Soudan: Les Comités de résistance à Melit remettent les demandes durant les marches de 30 Juin

El Fasher / Melit — Les comités de résistance, et de coordination des Forces pour la liberté et le changement, les jeunes et les Kandakats de tous les quartiers, ont largement participé aujourd'hui à la commémoration du 30 Juin.

La marche a remis un mémorandum à la place Al Hurriya, au directeur exécutif adjoint de la localité de Melit, y compris un certain nombre de demandes.

La note des demandes a souligné l'importance d'accélérer la réalisation de la paix compréhensive et juste, parvenir à la justice et d'annoncer les résultats des commissions d'enquête sur le sit-in du commandement général, ainsi que l'extradition des auteurs des crimes de Darfour au criminel international.

Le mémorandum a souligné la nécessité de compléter les structures du pouvoir, la nomination de gouverneurs civils et la formation des conseils législatifs, la structuration des forces régulières, l'arrêt de la détérioration économique, la réforme des systèmes judiciaires , l'établissement de visions et des fondements clairs pour les programmes de développement, en débarrassant les institutions de l'État des partisans du régime défunt et l'arrêt des actes de sabotage pratiqués par le régime défunt.