Sénégal: Bilan du mardi 30 juin - 4 nouveaux décès, 30 cas graves et 95 nouveaux cas

Sur les traces des chiffres de l'horreur orchestré par le virus, le Sénégal est classé désormais à la 4e place en Afrique de l'Ouest et à cette allure de la courbe de contaminations, le pays est menacé de monter sur le podium des trois pays les plus infectés de la zone Ouest Afrique. 6793 cas, dont 2249 sous traitement et 112 ont perdu la vie... Le Sénégal est-il en train de perdre la guerre contre la Covid 19 ?

Le taux de positivité reste sur les deux (02) chiffres et le nombre de cas graves et de décès montent en flèche. En clair, le virus circule et les chiffres rapprochent le pays du chaos.

Faisant le point de la situation virologique au Sénégal, le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye a fait savoir que «sur 1274 tests réalisés, 95 échantillons sont revenus positifs dont 79 cas contacts, 05 cas importés et 11 cas issus de la transmission communautaire. Soit un taux de positivité de 11,7%».

Poursuivant, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye a indiqué les localités de provenance des 11 cas communautaires déclarés. «1 à Cité Sonatel, 1 à Grand-Dakar, 1 à Hlm, 1 aux Maristes, 1 aux Parcelles assainies, 1 à Point E, 1 à Yoff, 1 à Diourbel, 1 à Kaolack, 1 à Oussouye et 1 à Touba», at-il renseigné.

Aussi, 90 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris selon le communiqué N°121 du ministère de la santé et de l'action sociale. Non sans oublier d'indiquer que «30 cas graves sont internés au niveau des structures de réanimations».

112 MORTS DE COVID

Par ailleurs, le Sénégal a enregistré 4 nouveaux cas de décès liés à la Covid 19. Cette addiction porte le total à 112 décès depuis le depuis de l'épidémie au Sénégal.

Au total, le pays décompte 6793 cas à la date d'hier, mardi, dont 4431 guéris contre 2249 cas sous traitement et 112 cas de décès ont été déplorés.

Le ministère de la santé et de l'action sociale, exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein de nos communautés, pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.