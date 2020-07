Sénégal: Energie - Senelec lance un projet de 25 milliards Fcfa

C'est un investissement global de 25 milliards de FCfa que la Senelec a consenti dans la réhabilitation de son réseau de distribution au profit de six régions du pays. Bénéficiant d'un accompagnement de la Boad, ce projet, lancé hier à Bargny, sera bouclé dans un délai de 18 mois.

La Senelec a initié une vaste opération de renforcement et de réhabilitation de son réseau électrique dans six régions du pays. D'un coût de 25 milliards de FCfa sur financement de la Banque ouest africaine de développement (Boad), ce projet a été lancé, mardi, à Bargny par le directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye.

« Ce projet que nous lançons aujourd'hui comporte huit lots et il est appelé à toucher 6 régions du pays à savoir Dakar, Thiès, Kaolack, Fatick, Saint-Louis et Tambacounda pour rendre notre réseau électrique plus résilient et plus robuste dans ces zones stratégiques », a déclaré le directeur général de la Senelec ajoutant qu'à terme, 160 nouveaux postes au standard les plus modernes seront créés, 791 km de ligne aérienne Hta, 167 nouveaux transformateurs sans oublier un réseau substantiel de basse tension.

Entre autres travaux qui seront effectués avec ce projets, Pape Demba Bitèye a cité le renouvellement du départ Diourbel et le renouvellement de tout le départ entre Mapathe Diouck et Ballou en 148 mm2, le remplacement du câble sous fluvial Ndakhonga Foundiougne, le renforcement des feeders T31 et T32, la création de nouveaux départs secours dans Dakar à partir des postes sources : aéroport, Ucad, Hann, Mbao et Cap des biches.

Les entreprises en charge des travaux, toutes sénégalaises, sont invitées à mettre en service ces infrastructures dans un délai de 18 mois. Ce qui constitue, selon le directeur général de Senelec « une valorisation du contenu local dans la commande publique des biens et des services ».

« Nous ne connaîtrons pas le repos ni la pause tant que l'électricité continuera d'être absente pour une seule âme qui respire dans notre pays et ce projet que nous lançons constitue une de ces étapes qui nous mènera inexorablement vers cette destination lumineuse qu'est le Sénégal en 2025 », a affirmé Pape DembaBitèye.

Le représentant-résident de la Boad à Dakar s'est dit heureux d'accompagner la Senelec dans ce projet qui vise à améliorer les conditions de vie des populations. Selon M. Diakité, un tel projet entre en droite ligne avec les objectifs du Plan Sénégal émergent (Pse) que son institution a promis d'appuyer à divers niveaux.

Il a saisi l'occasion pour rappeler que la Boad a apporté un concours global de 1030 milliards de FCfa à ce jour au Sénégal pour un total de 190 projets.