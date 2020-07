Angola: Le pays envisage de renforcer sa coopération avec la RDC

Luanda — Le Président angolais, João Lourenço, a exprimé mardi l'intérêt de l'Angola à continuer de travailler avec la République démocratique du Congo (RDC), pour intensifier la coopération en faveur du développement des deux pays.

Dans un message de félicitations à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance nationale de la RDC, qui célébré le 30 juin, le Président João Lourenço rappelle que les deux États voisins ont "de grandes responsabilités dans la construction de la stabilité et de la sécurité régionales".

"Six décennies se sont écoulées sur un parcours riche en événements qui ont caractérisé l'histoire de votre pays, où se poursuit une lutte continue pour la stabilité et la concorde dans la nation congolaise", a écrit João Lourenço dans le message adressé au peuple congolais, au gouvernement et à son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi.

João Lourenço mentionne le potentiel, en ressources économiques et humaines de la RDC, qui, selon lui, pourrait aider à projeter la construction d'une patrie forte et vigoureuse, capable de stimuler la réalisation des aspirations au progrès et au développement du peuple congolais et des peuples d'Afrique en général.