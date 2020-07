Cameroun: CHAN 2020 et CAN 2021 - C'est reporté

La Confédération africaine de football a reporté hier d'un an les deux compétitions que le Cameroun devait abriter en 2020 et 2021

L e Championnat d'Afrique des nations se jouera au Cameroun en janvier 2021. Le pays des Lions indomptables accueillera un an plus tard la Coupe d'Afrique des nations. Ce sont les principales résolutions de la réunion, par visio-conférence hier, du comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) qui portait notamment sur l'impact de la Covid-19 sur le football africain. « Le Comité exécutif de la CAF est satisfait des autorités camerounaises pour leur engagement dans l'accueil des deux compétitions. Le Cameroun est prêt à accueillir l'une ou l'autre compétition et respecte le calendrier prévu », a déclaré Ahmad, le président de la CAF. Les nouvelles dates seront communiquées plus tard.

La CAF a donc fini, en prenant tout son temps il est vrai, par suivre la mouvance des grandes des compétitions majeures programmées cette année et renvoyées d'un an. Initialement prévue du 4 au 26 avril derniers, le CHAN avait été reporté en raison de l'expansion du Covid-19. Des rumeurs d'annulation ont circulé, mais la CAF a choisi de maintenir la compétition qui réunit tous les deux ans les joueurs évoluant en Afrique. Il faut signaler que les 16 pays étaient déjà fixés sur leurs adversaires et le Cameroun n'attendait plus que ses hôtes.

En ce qui concerne la CAN (du 9 janvier au 6 février), tournoi phare de la CAF, la complexité du calendrier mondial, qui doit également se réadapter, ne permet pas vraiment de disputer les quatre dernières journées des éliminatoires d'ici à décembre. Un report pour juin 2021 n'était visiblement pas possible, avec notamment la concurrence de l'Euro et de la Copa America, deux compétitions qui devaient se tenir cette année et qui ont donc été renvoyées. Sans oublier la première édition de la nouvelle formule de la coupe du monde des clubs que la FIFA souhaitait expérimenter à l'été 2021. Janvier 2022 semblait donc la date la mieux indiquée, avant la coupe du monde programmée en novembre-décembre au Qatar.

Parmi les autres décisions de la CAF, on peut mettre en exergue celles concernant les coupes interclubs. Celles-ci se dérouleront en septembre prochain dans un format de Final Four, avec des matchs uniques en demi-finales et en finale. Ce sera au Cameroun en ce qui concerne la Ligue africaine des champions. Avant le report, le stade de Japoma avait été retenu pour abriter la première finale sur terrain neutre. Le Maroc lui accueillera le Final Four de la Coupe de la Confédération.

Il faut aussi noter que la CAN U17 a été reportée à juillet 2021. Une nouvelle qui n'a pas fait plaisir à tout le monde, même si elle semblait se profiler à l'horizon, c'est l'annulation de la CAN féminine prévue en fin 2020. Les éliminatoires n'avaient pas démarré et surtout, la compétition cherchait toujours son hôte. Le rendez-vous est donc pris pour 2022. Les amateurs de football féminin pourront toutefois se consoler avec le lancement de la première Ligue féminine des champions en 2021. Il n'y aura pas non plus de CAF Awards 2020 pour récompenser les meilleurs footballeurs africains de l'année en cours, vu les perturbations observées au cours de la saison qui s'achève.

Pour en revenir à l'objet de tous ces bouleversements dans le calendrier, à savoir le Covid-19, la CAF a alloué 16,2 millions de dollars (plus de 9,4 mil- liards F) supplémentaires aux fédérations pour atténuer l'impact de la pandémie. Soit 300 000 dollars (environ 175 millions F) par membre. L'instance africaine a également signé un accord-cadre avec l'Egypte concernant son siège au Caire pour 10 ans .