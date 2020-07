Congo-Brazzaville: Football - Lionel Messi fête le 700e but de sa carrière professionnelle

En concédant le nul de 2-2 le 30 juin face à l'Atletico Madrid, le FC Barcelone a sans nul doute brûlé sa précieuse carte pour la course à la consécration finale. Son capitaine peut toutefois se satisfaire d'avoir franchi la barre des 700 buts de sa carrière en 862 matches disputés. Cela n'arrive pas à tous les joueurs bien entendu.

Lionel Messi (sextuple Ballon d'Or) aurait pu fêter l'évènement autrement si son équipe avait réussi à remporter ce match décisif. L'Argentin habitué à exploser les compteurs est resté muet depuis trois longs matches (Seville, Bilbao et Celta Vigo). En sa qualité de compétiteur, il attendait ce moment avec beaucoup d'impatience jusqu'à ce que son coéquipier Nelson Semedo lui a offert cette opportunité en provoquant un penalty qui a permis au FC Barcelone de reprendre l'avantage pour la deuxième fois dans cette rencontre.

Tous avaient des yeux braqués sur Lionel Messi. Le meilleur joueur du monde a offert à ses fans un joli cadeau d'autant plus qu'il a transformé la faute en but par un beau geste technique : la panenka pour ainsi rejoindre le cercle fermé des joueurs ayant atteint la barre de 700 buts dans leur carrière, entre autres, le Tchèque Josef Bican, les Brésilens Pélé Romario, Pele, le Hongrois Ferenc Puskàs, l'Allemand Gerd Muller et le Portugais Ronaldo auteur de 728 buts.

Il sied de rappeler que Messi a inscrit son 630e but inscrit par Lionel Messi avec le FC Barcelone, son 441e en Liga, selon les statistiques présentées par les spécialistes. Outre la Liga, Messi a marqué 53 buts en Coupa del Rey (Coupe du roi), 14 en super coupe d'Espagne, 114 buts en Ligue des champions, 3 en super coupe d'Europe et 5 buts lors de la Coupe du monde des clubs . Avec la sélection argentine, « Leo » a inscrit 70 buts ( 9 buts lors de la Copa américa, 34 en amical, 6 lors des phases finales de la Coupe du monde et 21 lors des éliminatoires des coupes du monde).