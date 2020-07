Soudan: Armée - Informations figurant dans la vidéo attribuées à Al-Jezouli est sans fondement

Khartoum — Le conseiller médiatique du commandant général de l'armée a catégoriquement démenti les informations circulées par les médias sociaux sur un projet racial pour démanteler le Soudan attribuées à un leader de l'un des partis politiques soudanais.

Le général de brigade Dr Al-Taher Abu-Haja a dit mercredi dans des déclarations à la presse que les informations contenues dans la vidéo attribuée au chef du Parti de l'État de droit et du développement, Dr Mohamed Ali Al-Jezouli et diffusée par différents médias est infondé et faux.

Il a déclaré que la vidéo diffusée ayant fabriqué des informations sur le projet racial pour démanteler le Soudan par des extrémistes laïques, des mouvements armés et des partis politiques soutenus par les cercles régionaux pour envahir Khartoum et le commandement général de l'armée pour arrêter 300 officiers en plus de 200 des comités de résistance.

" La vidéo était destinée à semer la sédition et à créer un état d'instabilité", a conclu général de brigade Abu-Haja.