Seychelles: Les fermetures des hôtels aux Seychelles pèsent sur les résultats de la Public Utilities Corporation

Les conséquences de la pandémie de COVID-19 ont non seulement entraîné la fermeture du secteur du tourisme aux Seychelles, mais ont également pesé sur la société de services publics de la nation insulaire, la Public Utilities Corporation (PUC), qui fournit à la nation insulaire des services publics.

Les établissements touristiques, y compris les grands hôtels, étant fermés depuis le mois de mars, PUC affirme que ses revenus sont affectés. Le directeur général de l'entreprise, Philippe Morin, a déclaré à la SNA que le secteur du tourisme représente des clients importants pour PUC.

«Avec la situation de COVID, PUC en tant qu'entreprise est sérieusement et financièrement affectée, car ce que nous constatons est une réduction considérable de la consommation d'énergie des hôtels et de certaines industries, ce qui entraîne une réduction des revenus», a déclaré M. Morin.

Selon M. Morin, «les hôtels, en tant que clients, génèrent des revenus substantiels pour l'entreprise, et les excédents générés par les ventes dans le secteur du tourisme contribuent à l'interfinancement des consommateurs d'électricité et des clients de l'eau et de l'assainissement. Cette situation a donc un impact financier négatif sur PUC. Nous continuerons d'être touchés jusqu'à probablement la fin de l'année, lorsque nous espérons que la situation redeviendra normale. »

PUC est une entreprise publique créée en 1986 pour gérer et exploiter les services d'électricité, d'eau et d'assainissement aux Seychelles - 115 îles dans l'ouest de l'océan Indien.

PUC est la seule entreprise fournissant des services d'électricité, d'eau et d'assainissement aux clients des trois îles principales de Mahé, Praslin et La Digue. Avec un effectif de plus de 900 personnes, PUC fournit de l'électricité à 28 000 clients et de l'eau à plus de 29 000 clients et fournit des services d'assainissement à plus de 3 000 clients.

«Les conséquences néfastes que COVID-19 a sur les ressources financières de PUC seront ressenties par les employés, et les opérations, ainsi que le programme pour les projets, seront affectés. Cela signifie qu'il y aura moins de ressources disponibles pour les projets à tous les niveaux. Parce que comment financez-vous votre projet? Vous le financez avec vos surplus, vos prêts et vos subventions du gouvernement », a expliqué le directeur général.

M. Morin a déclaré que la société tient son conseil d'administration et son ministère - le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et du Changement climatique - informés des défis, car PUC dit qu'elle ne peut pas arrêter les projets dont la mise en œuvre a commencé. Cependant, tous les nouveaux projets ont été suspendus.

Certains projets actuellement mis en œuvre par la société comprennent le remplacement de tuyaux non performants, l'augmentation de la consommation d'eau brute provenant de sources de surface, la démocratisation du solaire photovoltaïque, ainsi que la rénovation du réseau d'égouts du Grand Victoria.

La Public Utilities Corporation affirme que si elle ne peut obtenir d'aide financière du gouvernement, elle n'aura pas d'autre choix que de contracter des prêts commerciaux afin de poursuivre ses programmes d'investissement afin d'assurer la continuité et la sécurité des services.