Madagascar: Football - Report de la CAN en janvier 2022

La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations est repoussée d'une année, en raison de la pandémie de Covid-19. Elle se tiendra en janvier-février 2022, au Cameroun.

Rendez-vous e n 2022. La Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé d'ajourner la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), hier, durant la réunion virtuelle de son comité exécutif.

La CAN était initialement prévue en janvier-février 2021, au Cameroun. Elle est finalement repoussée en 2022, à la même période et dans le même pays. Ce report découle des impacts de la pandémie de Covid-19 sur le bon déroulement des éliminatoires.

Pour rappel, il reste encore quatre journées à disputer. Or, la fenêtre internationale de septembre a été annulée. Tandis que celles d'octobre et novembre demeurent incertaines. En d'autres termes, la probabilité de pouvoir boucler les qualifications à temps était fortement réduite. D'autant plus que la crise sanitaire est encore loin d'être entièrement maîtrisée.

À l'issue de la réunion, le président Ahmad a tenu une visioconférence de presse pour apporter plus d'explication. « La vie humaine prime sur tout le reste. Notre priorité est de protéger la santé des joueurs et des différents acteurs du football. Cette décision a été mûrement réfléchie et prise de manière inclusive. Nous avons consulté toutes les parties prenantes avant de trancher, notamment la partie camerounaise qui s'y associe parfaitement », a-t-il déclaré.

Ligue féminine

Concernant Madagascar plus particulièrement, les Barea se trouvent en bonne posture dans la course à cette CAN. Ils occupent actuellement la première place du groupe K, grâce à deux victoires obtenues lors des deux premières journées devant l'Ethiopie et le Niger.

Pour la suite des éliminatoires, il faudra attendre un nouveau calendrier. « Il y aura des agencements de dates, qui seront finalisés prochainement », a lancé le patron du football africain à ce propos.

Plusieurs autres décisions ont également été actées hier, concernant d'autres tournois. Entre autres, le Championnat d'Afrique des Nations sera reprogrammé en janvier 2021. Quant à la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2020, elle est purement et simplement annulée. Et ce, dans la mesure où le pays organisateur n'a pas encore été déterminé jusqu'à maintenant.

En lieu et place, l'instance continentale prévoit de lancer une nouvelle formule. « C'est une fierté de voir naître la Ligue des Championnes féminine. C'est un message fort envoyé aux joueuses et aux amoureux du sport », s'est exclamé Ahmad à ce sujet.