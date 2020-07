Algérie: Plus de 4 quintaux de kif traité saisis et 2 narcotrafiquants arrêtés à Béchar

Alger — Plus de 4 quintaux de kif traité ont été saisis et 2 narcotrafiquants arrêtés mardi près de Béni Abbès, dans la wilaya de Béchar, par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec les services des Douanes, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts soutenus visant à endiguer la propagation du fléau de narcotrafic dans notre pays, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire, en coordination avec les services des Douanes, a arrêté, le 30 juin 2020 près de Béni Abbès, dans la wilaya de Béchar (3ème Région militaire), deux (02) narcotrafiquants à bord de deux (02) véhicules tout-terrain chargés d'une grande quantité de kif traité s'élevant à quatre (04) quintaux et 9,2 kilogrammes", précise la même source.

Par ailleurs, un détachement de l'ANP "a saisi, à Tamanrasset (6ème RM), 3 groupes électrogènes et 4 marteaux piqueurs servant dans les opérations d'orpaillage illicite", tandis que des Garde-côtes "ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 26 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, à Annaba (5ème RM) et Béni Saf (2ème RM). De même, 43 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tamanrasset et Tlemcen", ajoute le communiqué.