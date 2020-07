Algérie: Les bourses de 164 enseignants et doctorants prorogées à titre exceptionnel

Alger — Les bourses de 164 enseignants et doctorants émargeant au programme national exceptionnel (promotion 2018-2019) et au programme de coopération algéro-français, PROFAS B+ (promotion 2018-2019 et 2019-2020), arrivées à terme échu durant cette période de pandémie, seront prorogées "à titre exceptionnel et avec effet immédiat", a annoncé mercredi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans un communiqué.

Les bourses de ses enseignants et doctorants "sont arrivées à terme échu durant cette période de pandémie (et) il a été décidé de (les) proroger à titre exceptionnel et avec effet immédiat, afin de pouvoir leur permettre de subvenir conjoncturellement aux besoins essentiels liés à leur séjour", a précisé la même source.

"Cette mesure qui concerne 164 enseignants et doctorants, et qui requiert un effort particulier, vise à accompagner et à faciliter le séjour de nos boursiers dans les pays d'accueil, particulièrement durant cette conjoncture difficile", ajoute le communiqué.