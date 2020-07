Gabon: Koula-Moutou - Renforcement de capacités des relais communautaires contre le Corona

Dans l'optique de contrer la propagation du coronavirus, le ministère de la Santé en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé(OMS) a organisé un atelier de formation dans le chef-lieu de la province de l'Ogooué- Lolo ,Koula-Moutou ce lundi. Le thème abordé pendant cette session de formation était « formation des équipes de suivi de cas contact ».

En ce temps de crise sanitaire, tous les moyens sont bons pour contrer la propagation du virus. Sous la direction du ministère de la Santé, la capitale de l'Ogooué-Lolo a abrité un atelier de « formation des équipes de suivi des cas contacts » avec l'accompagnement de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les objectifs de cette formation ,aux dires des organisateurs étaient de « Renforcer les capacités des relais communautaires dans l'utilisation de l'outil Go. Data pour le suivi des contacts sur le terrain, pour lutter contre la propagation du coronavirus en rampant la chaine de transmission. Contribuer à la production d'informations de suivi de contacts de qualité quasi instantanément ».

Le but de cette visite à Koula-Moutou, aux dires du Dr Mbongo, chef de mission était « l'occasion de voir si les stratégies qui ont été mises en place répondant à ce qui a été défini au niveau national et par la même occasion, renforcer les capacités des acteurs de la surveillance, avec l'appui de notre partenaire technique qui est l'OMS. Il était aussi question de pouvoir implémenter un logiciel très important pour le suivi des cas positifs ».

L'élément spécifique de l'appui technique de l'OMS était l'apport du logiciel Go Data. L'objectif étant de permettre au personnel de santé et aux équipes de commissions de coordination de s'approprier la compréhension et la pratique du logiciel Go Data pour renforcer leurs capacités à la riposte. « L'Organisation mondiale de la santé a mis en place un logiciel appelé Go Data qui permet de faciliter et d'avoir un suivi beaucoup plus spécifique des sujets contacts et des cas confirmés dans le cadre de cette épidémie à coronavirus » a expliqué le Dr Boubindji Armel, membre OMS partie technique.

La propagation de cette pandémie à Coronavirus reste toujours d'actualité à travers le monde avec son corolaire des contaminés et surtout des décès en cascade en Occident.