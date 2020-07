Angola: La nouvelle gestion du terminal polyvalent sera connue dans 60 jours

Luanda — Le gagnant de l'appel d'offres international, lancé le 16 décembre, pour la gestion du terminal multifonctionnel du Port de Luanda, sera connu dans les 60 jours, a annoncé mercredi, le président de cette société publique portuaire, Alberto Bengue.

Le responsable, qui s'adressait à la presse, dans l'acte public d'ouverture des propositions de cinq entreprises candidates, a affirmé que les processus sont en cours d'analyse par la commission d'évaluation de cet appel d'offres international, pour la concession du terminal.

Le délai de soumission de propositions à l'appel d'offres pour la concession du Terminal multifonctionnel du Port de Luanda, dont le délai était le 30 mars, avait été prolongé jusqu'au 29 mai, en raison de l'état d'urgence imposé pour contenir la propagation de la pandémie du

Initialement, neuf entreprises de différents pays ont soumis leurs candidatures, mais seulement cinq, dont une nationale, ont remis leurs propositions.

Il s'agit des entreprises Multiparques Terminal Link (national), Sifax Group, DP World, ICTS international Container Terminal Services et SAS / MPLFI (MSC), toutes étrangères.

Comme exigences obligatoires, les entreprises doivent avoir un chiffre d'affaires annuel moyen, au cours des trois derniers exercices, d'au moins 100 millions USD, un actif net d'au moins 100 millions USD.

Une autre exigence est que les fonds propres libérés ne doivent pas être inférieurs à 25 millions USD et, dans le cas d'une association d'entreprises, comme c'est le cas pour la société angolaise, les exigences requises doivent correspondre aux indicateurs respectifs pondérés par la participation correspondante de chaque entreprise à l'association.

À propos du terminal polyvalent du port de Luanda Il s'agit d'une infrastructure portuaire dédiée à l'exploitation simultanée de marchandises générales et de conteneurs, dotée de trois piles de 610 mètres, d'une profondeur de 12,5 mètres et d'une superficie de 181 mille et 70 mètres carrés avec une capacité de mouvement 2 , 6 millions de tonnes / an. Le terminal polyvalent sera sous gestion privée pour une période de 20 à 25 ans.

